POL-HK: Bispingen: Widerstand - zwei Polizisten verletzt

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.02.2017 Nr. 2

01.01 / Widerstand - zwei Polizisten verletzt

Bispingen: In der Silvesternacht kam es auf einem Hof an der Hützeler Straße in Bispingen zu einem Widerstand gegen Polizeibeamte, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden. Gegen 03.30 Uhr meldeten Geschädigte, dass zwei Männer ein Tor beschädigt und Scheiben zerstört hätten. Außerdem hätten sie anderen Personen gegenüber Sätze mit volksverhetzendem Inhalte geäußert. Beide Täter konnten von den eingesetzten Beamten gestellt werden. Einer der Täter, ein 35-jähriger Deutscher aus Bispingen, versuchte sich den Maßnahmen zu entziehen, indem er ein Regenfass auf einen Beamten warf. Dieser setzte Pfefferspray gegen den Täter ein, der trotzdem bei der anschließenden Fixierung erheblichen Widerstand leistete und während der gesamten Maßnahme - einschließlich des Transports in die Gewahrsamszelle nach Soltau - ein hoch aggressives Gesamtverhalten zeigte. Dabei beleidigte und bedrohte er die Polizisten ununterbrochen. Ein Beamter erlitt durch das geworfene Regenfass eine Verletzung, der andere durch die Gegenwehr des Täters, sodass er am Folgetag nicht zum Dienst erscheinen konnte. Der Bispinger pustete am Atemalkoholautomaten einen Wert von 1,56 Promille. Der zweite Täter wurde nach der Feststellung seiner Personalien noch vor Ort entlassen. Die Beamten leiteten Strafverfahren ein.

