POL-HK: Soltau: Uhren gestohlen; Bomlitz: Pkw bei Einbruch entwendet; Walsrode: Schmuck und Besteck; Munster: Brand einer Mülltonne

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.01.2017 Nr. 1

01.01 / Uhren gestohlen

Soltau: In der Zeit zwischen dem 21.12.2016 und 01.01.2017 hebelten Unbekannte das Bürofenster eines Hauses an der Thomas-Mann-Straße in Soltau auf und stiegen ein. Im Inneren des Objekts wurden nahezu alle Räume durchsucht. Die Täter entwendeten zwei Uhren im Wert von rund 300 Euro.

01.01 / Pkw bei Einbruch entwendet

Bomlitz: In Bomlitz hebelten Unbekannte in der Nacht zu Sonntag die Terrassentür eines Hauses Am Habichtskamp auf, drangen ein und entwendeten unter anderem einen Pkw BMW, zwei Laptops, Bargeld und Unterhaltungselektronik. Der Schaden lag inklusive des Fahrzeugs bei rund 28.000 Euro. Das Fahrzeug konnte in einem einige Kilometer entfernten Waldstück wieder aufgefunden werden.

01.01 / Schmuck und Besteck

Walsrode: Am vergangenen Wochenende setzten Einbrecher in Westenholz einen Bewegungsmelder außer Kraft, bevor sie die rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses aufhebelten. Aus dem Gebäude entwendeten sie Schmuck und Besteck im Wert von rund 1.000 Euro.

01.01 / Brand einer Mülltonne

Munster: Am Sonntagmorgen, gegen 10.,00 Uhr geriet auf bisher unbekannte Weise eine Restmülltonne vor einem Mehrfamilienhaus am Zahrenhusenweg in Munster in Brand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.

