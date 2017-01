POL-HK: Handtasche gestohlen

Schwarmstedt (ots) - Zu einem Handtaschendiebstahl kam es am Silvesterabend gegen 21:35 Uhr in der Bahnhofstraße in Schwarmstedt. Eine 56 jährige Schwarmstedterin befand sich zu Fuß in Höhe der Park & Ride Parkplätze am Bahnhof. Der Dieb näherte sich ihr unbemerkt von hinten an und nimmt die an der Schulter getragene Tasche an sich. Anschließend flüchtet er mit einer weiteren Person auf einem Fahrrad. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise unter Tel.: 05071-511490 an die Polizeistation Schwarmstedt zu geben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell