POL-HK: Sachschäden durch Feuerwerkskörper

Bad Fallingbostel (ots) - In Bad Fallingbostel kam es in der Silvesternacht zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. In der Vogteistraße wurde durch unbekannte Täterschaft ein Briefkasten und in der Düshorner Straße vor einer Pizzaria ein lebensgroßer Weihnachtsmann mutwillig beschädigt. In der Straße Am Wiethop entzündete sich aus noch ungeklärten Gründen Mobilar auf einer Terrasse. Beim Versuch den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr zu löschen, verletzte sich ein Anwohner leicht. Ansonsten blieb es für die Einsatzkräfte in und um Bad Fallingbostel und Dorfmark zum Jahreswechsel relativ ruhig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell