POL-HK: Walsrode: Schmuck gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei sucht den Eigentümer dieser Schmuckstücke.

Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.12.2016 Nr. 2

11.12 / Schmuck gefunden - Polizei sucht Eigentümer

Walsrode: An der K 124, in Richtung Wehnsen wurde Mitte Dezember Schmuck gefunden und bei der Polizei abgegeben. Es besteht die Möglichkeit, dass der in einer weißen Börse aufgefunden Schmuck aus einem Diebstahl stammt. Leider ist es der Polizei bisher nicht gelungen den Fund zuzuordnen. Hinweise zum Eigentümer nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

