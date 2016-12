POL-HK: Neuenkirchen: Einbruch in Tankstelle; Bad Fallingbostel / A7: Polizei rechts überholt; Bad Fallingbostel: Polizei führt weitere Kontrollen durch

An der Anschlussstelle der A 7 in Bad Fallingbostel bereiten sich Polizeibeamte auf die Kontrolle vor. Bild-Infos Download

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.12.2016 Nr. 1

30.12 / Einbruch in Tankstelle

Neuenkirchen: In der Nacht zu Freitag, gegen 01.40 Uhr drangen erneut unbekannte Täter mithilfe eines Gullydeckels in den Verkaufsraum der Tankstelle an der Delmenser Dorfstraße in Neuenkirchen ein. Sie entwendeten diverse Schachteln Zigaretten. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

29.12 / Polizei rechts überholt

Bad Fallingbostel / A7: Am Donnerstag, gegen 15.00 Uhr überholte ein Pkw Audi auf der A 7, Fahrtrichtung Hamburg zwei Fahrzeuge rechts, die sich auf dem linken Fahrstreifen befanden. Pech für den Fahrer, dass eines dieser Fahrzeuge ein ziviler Funkstreifenwagen - ausgerüstet mit Videotechnik - der Polizei des Heidekreises war. Die Beamten folgten dem Audi und stellten fest, dass der Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h um 80 km/h überschritt. Sie kontrollierten das Fahrzeug und hielten dem 45-jährigen Fahrer aus Hamburg die Verstöße vor. Dieser war reumütig und äußerte, "Scheiß-Weihnachten" gehabt zu haben. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

29.12 / Polizei führt weitere Kontrollen durch

Bad Fallingbostel: Erneut führte die Polizei des Heidekreises Kontrollen zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls, aber auch zur Überwachung des Straßenverkehrs durch. Die sogenannten ganzheitlichen Kontrollen wurden an der Anschlussstelle der A 7 und der Soltauer Straße in Bad Fallingbostel eingerichtet. Außerdem waren mobile Teams unterwegs, um Fahrzeuge im Stadtbereich anzuhalten. Unterstützt wurden die heimischen Beamten durch Kollegen aus der Bereitschaftspolizei. Insgesamt kontrollierten sie 145 Fahrzeuge, 194 Personen und stellten dabei 44 leichtere Vergehen fest. Die darüber hinaus gewonnenen Erkenntnisse werden in den nächsten Wochen ausgewertet.

