POL-HK: Soltau: Stau auf der A 7 und den Umleitungsstrecken

Grund des Staus: Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der A 7 bei Soltau.

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.12.2016 Nr. 2

27.12 / Stau auf der A 7 und den Umleitungsstrecken

Soltau: Am Dienstagnachmittag kam es auf der A 7, Richtungsfahrbahn Hamburg zu einem etwa 15 Kilometer langen Stau zwischen den Anschlussstellen Soltau-Süd und Dorfmark. Gegen 15.00 Uhr war es zu einem Verkehrsunfall mit acht beteiligten Fahrzeugen gekommen, in Folge dessen die Fahrbahn kurzzeitig vollgesperrt werden musste. Anschließend konnte der Verkehr auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Betroffen waren nicht nur die Autobahn, sondern auch die Umleitungsstrecken. Zwei Personen hatten sich bei dem Unfall leicht verletzt, fünf Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Maßnahmen der Polizei und der Abschleppdienste dauerten bis etwa 17.00 Uhr an.

