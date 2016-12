POL-HK: Schneverdingen: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Pkw-Fahrer gesucht

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.12.2016 Nr. 2

27.12 / Unfall zwischen Pkw und Fahrrad - Pkw-Fahrer gesucht

Schneverdingen: Am Mittwoch, 07.12.2016, gegen 08.30 Uhr kam es an der Einmündung Feldstraße/Am Jordan/Am Dorfteich in Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad. Der Pkw-Fahrer hatte die von rechts kommende Fahrradfahrerin übersehen. Da zunächst keine Schäden bemerkt wurden, gingen die Beteiligten ohne Austausch der Personalien auseinander. Die 65-jährige Fahrradfahrerin verspürte im Anschluss starke Schmerzen an der Hand und hatte zudem am Fahrrad einen Schaden von rund 200 Euro. Der Pkw-Fahrer, dessen Fahrzeug vermutlich weinrot war, wird gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

