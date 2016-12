POL-HK: Bad Fallingbostel: Über Balkon eingestiegen; Soltau: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.12.2016 Nr. 1

26.12 / Über Balkon eingestiegen

Bad Fallingbostel: Am 2. Weihnachtstag, in der Zeit zwischen 10.00 und 18.00 Uhr drangen Unbekannte über die Balkontür in eine Wohnung an der Heidmarkstraße in Bad Fallingbostel ein. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie nichts.

26.12 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Soltau: Bei einem an der Friedensstraße in Soltau abgestellten Pkw Skoda schlugen Unbekannte eine Scheibe ein und entwendeten aus dem Innenraum ein Navigationsgerät und ein Portmonee. Die Tat wurde in der Nacht zu Montag begangen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 425 Euro.

