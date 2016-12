POL-HK: Walsrode/A 7: Auffahrunfall infolge Trunkenheit auf der BAB

1 weiterer Medieninhalt

Unter Alkoholeinfluss fuhr ein 63-Jähriger diesen Wagen. Bild-Infos Download

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.12.2016 Nr. 2

22.12 / Auffahrunfall infolge Trunkenheit auf der BAB

Walsrode/A 7: Am Donnerstag kam es in den Abendstunden auf der A 7,Fahrtrichtung Hannover zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Nachdem der 63-jährige Fahrer eines Pkw Ford aus Heilbronn zuvor eine Zeugin beim Überholen geblendet hatte, fuhr er mit höherer Geschwindigkeit weiter. Im Bereich des Autobahndreieck Walsrode kam der Pkw-Fahrer dann vom linken auf den mittleren Fahrstreifen ab und fuhr mit der Beifahrerseite seines Fahrzeugs unter das Heck eines Lkw aus Stade. Anschließend prallte der Pkw gegen die Schutzplanken. Der Lastkraftzug kam mit einem Achs-/Bremsschaden zum Stillstand. Das Trümmerfeld des Pkw ersteckte sich über eine Länge von rund 200 Metern. Durch Überfahren von Fahrzeugteilen wurde ein weiterer Lkw aus Hamburg beschädigt. Glück im Unglück hatte der Unfallverursacher: dieser stieg mit nur leichten Verletzungen aus seinem an der Front völlig zerstörten Ford aus. Gegenüber Ersthelfern gab der Fahrer an, eingeschlafen zu sein. Die aufnehmenden Polizeibeamten stellten jedoch ein auffälliges Verhalten bei ihm fest. Die Messung mit einem Atemalkoholmessgerät ergab einen Wert von über 2,52 Promille. Mit leichten Verletzungen musste der Fahrer zur ambulanten Behandlung ins Heidekreisklinikum verbracht werden, wo gleichzeitig eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde. Die A 7 wurde zur Fahrbahnreinigung durch die Autobahnmeisterei zum Teil gesperrt.

