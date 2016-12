POL-HK: Schwarmstedt: Brachial eingedrungen; Buchholz/A.: Scheibe eines Rolltores eingeschlagen; Soltau: Spinde und Tresor aufgebrochen; Soltau: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 22.12.2016 Nr. 1

21.12 / Brachial eingedrungen

Schwarmstedt: Nachdem sie an der Eingangstür scheiterten, hebelten unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch die Nebentür eines Betriebes am Alten Postweg in Schwarmstedt brachial auf, gelangten in die Räume und durchsuchten sie. Sie entwendeten eine geringe Menge Bargeld, richteten aber einen Schaden von rund 5.000 Euro an.

21.12 / Scheibe eines Rolltores eingeschlagen

Buchholz/A.: In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Einbrecher in einen Betrieb an der Schwarmstedter Straße ein, indem sie die Scheibe eines Rolltores einschlugen. Zuvor hatten sie vergeblich versucht, eine Tür aufzuhebeln. Im Inneren des Objekts durchsuchten sie Schubladen eines Büros. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt.

21.12 / Spinde und Tresor aufgebrochen

Soltau: Einbrecher hebelten in der Nacht zu Mittwoch die Eingangstür eines Geschäfts an der Marktstraße auf, betraten Büro- und Lagerräume und brachen Spinde und einen Tresor auf. Sie entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

21.12 / Pkw-Scheibe eingeschlagen

Soltau: Am Mittwochabend schlugen Unbekannte die Scheibe eines Pkw Dacia ein, der An der Weide in Soltau abgestellt war. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie ein Portmonee mit 10 Euro und Scheckkarten.

22.12 / Polizei sucht Unfallverursacher

Soltau: Am Freitag, 25. November 2016, gegen 14.00 Uhr kam es auf der Winsener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher flüchtete. Der Geschädigte gab an, dass er mit seinem Pkw in Richtung Innenstadt gefahren sei. In Höhe der Hotels habe vor ihm ein Bus am rechten Fahrbahnrand parallel zur Straße gestanden. Plötzlich sei hinter dem Bus ein Fahrzeug nach links, in Richtung stadtauswärts auf die Straße eingebogen. Um einen Unfall zu vermeiden, habe der Geschädigte nur nach links ausweichen können und ist dabei gegen eine Leitpfahl gefahren. Der Verursacher, ein schwarzer Mercedes mit OD-Kennzeichen sei einfach weiter gefahren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell