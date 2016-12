POL-HK: Walsrode: Dieb scheitert; Soltau: Kasse mit Bargeld gestohlen; Soltau: 2,43 Promille; Schwarmstedt: 2,49 Promille; Buchholz/A.: Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.12.2016 Nr. 1

20.12 / Dieb scheitert

Walsrode: Ein Unbekannter versuchte am Dienstagvormittag ein Kupferfallrohr von einem Haus am Eibenweg in Walsrode abzubauen. Als ihm dieses nicht gelang, entfernte er sich ohne Beute.

20.12 / Kasse mit Bargeld gestohlen

Soltau: In der Nacht zu Dienstag stiegen Einbrecher in Geschäftsräume an der Mühlenstraße ein und entwendeten eine Kasse mit Bargeld. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

20.12 / 2,43 Promille

Soltau: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagmorgen, gegen 06.25 Uhr auf der Neuen Straße einen 57-jährigen Soltauer in seinem Fahrzeug. Nachdem der Mann ausgestiegen war, musste er sich an seinem Pkw abstützen, um nicht umzufallen. Alkoholkonsum vor Fahrtantritt verneinte er. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, beschlagnahmten den Führerschein, behielten den Fahrzeugschlüssel und leiteten ein Strafverfahren ein.

20.12 / 2,49 Promille

Schwarmstedt: Nach einem Hinweis auf Fahren unter Alkoholeinfluss kontrollierte die Polizei am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr einen Schwarmsteder an seiner Wohnanschrift. Der Mann gab an, seinen Pkw gefahren zu haben. Er führte einen Atemalkoholtest durch, der ein Ergebnis von 2,49 Promille anzeigte. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führersein sicher und leiteten ein Verfahren ein.

20.12. / Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls

Buchholz/A.: Erneut führte die Polizei der Inspektion Heidekreis eine Kontrolle zur Bekämpfung der Wohnungseinbrüche durch. Diesmal richteten die Beamten die Kontrollstelle am Dienstag, in der Zeit zwischen 13.15 und 17.30 Uhr an der Esseler Kreuzung in Buchholz/Aller ein. Unterstützt wurden sie - wie bei den bisherigen Kontrollen auch - durch die Bereitschaftspolizei. Insgesamt überprüften die Ermittler 41 Fahrzeuge und 65 Personen. Eine Person und ein Fahrzeug sahen sie sich dabei ganz genau an. Die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse dauert an.

