POL-ROW: Hochwertige Fahrzeugteile ausgebaut

Rotenburg (ots) - Hochwertige Fahrzeugteile ausgebaut

Zeven. In drei Fällen kam es am vergangenen Wochenende zu Autoaufbrüchen im Zevenener Stadtgebiet. Die Tatzeiten liegen jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag. Im Rotdornweg schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines PKW BMW Geländewagen ein, um in das Fahrzeug zu fassen und so die Tür von innen zu entriegeln. Aus dem Auto wurde anschließend der Lenkradairbag fachmännisch ausgebaut und entwendet. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. In der Straße Hoftohorn bauten Täter die Scheibe der Beifahrertür eines PKW VW Passat aus, der in einem Carport an der Straße abgestellt war. So gelangten die Unbekannten in das Fahrzeug und entwendeten die dort verbaute Mutimediaeinheit inklusive Navigationssystem im Wert von ca. 2000,- Euro. Mit dem gleichen Modus Operandi gingen die Diebe im Brakeweg vor. Auch hier wurde die Seitenscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten PKW VW Passat fachmännisch ausgebaut. Anschließend entwenden die Täter ebenfalls das eingebaute Multimediasystem. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen im Gebiet der tatbetroffenen Straßen gemacht haben. Hinweise werden an das Polizeikommissariat Zeven, unter der Rufnummer 04281/93060 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Thomas Teuber

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell