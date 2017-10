POL-ROW: Raubüberfall auf Tankstelle -Polizei nimmt Täter fest

Rotenburg (ots) - Raubüberfall auf Tankstelle -Polizei nimmt Täter fest-

Zeven. Am Sonntagvormittag, um 10.40 Uhr, gab es einen Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Kivinanstraße. Eine, zunächst unbekannte, männliche Person betrat den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte die allein anwesende Angestellte mit einer Schußwaffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld aus der Kasse. Nachdem ihm eine geringe Summe Geld ausgehändigt worden war flüchtete er zu Fuß vom Tankstellengelände. Die Polizei löste sofort eine umfangreiche Fahndung nach dem flüchtigen Räuber aus. Der Täter konnte schließlich von Beamten der Zevener Wache im Nahbereich des Tatorts angetroffen und festgenommen werden. Die Tatwaffe und das Diebesgut trug er bei sich. Beim Täter handelt es sich um einen 20-jährigen Zevener. Er wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen und soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

