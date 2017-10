POL-ROW: Wohnungseinbrüche in Zeven -Polizei fahndet mit Hubschrauber- ++ Einbrecher erbeuten zwei Flaschen Wodka

Rotenburg (ots) - Einbrecher erbeuten zwei Flaschen Wodka

Sottrum. In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße Am Eichkamp zu einem Einbruch in eine Gaststätte. Unbekannte Täter hatten zunächst eine rüchwärtige Terrassentür aufgebrochen, um in das Objekt zu gelangen. Hier durchsuchten sie die Räume und entwendeten lediglich zwei Flaschen Wodka und ein leeres Kassenbehältnis.

Wohnungseinbrüche in Zeven -Polizei fahndet mit Hubschrauber-

Zeven. Am späten Sonntagabend wurden der Polizei fünf Einbrüche bzw. Einbruchversuche in Wohnhäuser im Zevener Stadtgebiet gemeldet. In der Godenstedter Straße hatten unbekannte Täter ein Fenster eingeschlagen, um in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Sie entwendeten u.a. vorgefundenen Schmuck. Entdeckt wurde diese Tat gegen 19.00 Uhr. Hier gab es keine Hinweise auf flüchtende Täter. Ca. drei Stunden später wurden dann aber weitere Einbrüche gemeldet. Zunächst meldete eine Anwohnerin der Straße "Hohe Luft", um 22.00 Uhr verdächtige Geräusche hinter ihrem Haus. Beamte der Zevener Wache konnten dann auch vor Ort im Garten Schuhabdruckspuren feststellen. Einbruchspuren waren jedoch nicht vorhanden. Wenig später alarmierten die Bewohner eines Hauses der Straße "Auf dem Quabben" die Polizei, als sie bemerkten, dass eine unbekannte Person versuchte eine Terrassentür aufzubrechen. Noch während die Beamten nach dem flüchtigen Täter fahndeten, meldeten Geschädigte in der Bahnhofstraße einen weiteren Einbruch. Hier war ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus eingedrungen, nachdem er ein Fenster aufgebrochen hatte. Als der Einbrecher von den Bewohnern des Hauses bemerkt wurde, flüchtete er. Es gelang ihm jedoch, zwei Geldbörsen und ein Handy mitgehen zu lassen. Auch im Wachtelweg versuchte ein unbekannter Täter in eine Doppelhaushälfte einzubrechen. Der Einbrecher hebelte an einem Fenster, konnte es jedoch nicht öffnen und flüchtete. Alle o.g. Taten fanden zwischen 18.00 Uhr und 0.40 Uhr statt. Zur Fahndung nach dem flüchtenden Täter setzte die Polizei neben mehreren Streifenwagen auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten bis ca. 02.00 Uhr, blieben jedoch zunächst erfolglos. Zeugen, die Hinweise auf flüchtende Personen zur o.g. Tatzeit geben können oder sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Zeven unter der Rufnummer 04281/93060 in Verbindung zu setzen.

