POL-ROW: ++ Vermisste Brigitte W.: Polizei bittet um weitere Hinweise ++

Rotenburg (ots) - Vermisste Brigitte W.: Polizei bittet um weitere Hinweise

Bremervörde. Aufgrund des ernstzunehmenden Hinweises einer Zeugin gehen die Ermittler der Bremervörde Polizei davon aus, dass sich die 74-jährige Brigitte W. aus Hipstedt, nach der die Beamten seit Ende letzter Woche öffentlich fahnden, möglicherweise im Raum Bremervörde aufhält. Demnach sei die Gesuchte am vergangenen Donnerstagvormittag in der Brunnenstraße und am Mittwochvormittag im Bereich der Industriestraße gesehen worden. Es ist nicht auszuschließen, dass sie gesundheitliche Problem hat. Die Polizei Bremervörde bittet Frau W. oder Personen, die Auskunft über ihren Aufenthaltsort machen können, dringend sich unter Telefon 04761/99450 zu melden.

