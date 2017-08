POL-ROW: ++ Microsoft-Mitarbeiter täuscht 19-jährige Scheeßelerin ++ Betrunken und unaufmerksam ++ Unfall auf der regennassen Autopbahn ++ Lichtmasten vom Flugplatz gestohlen ++

Rotenburg (ots) - Microsoft-Mitarbeiter täuscht 19-jährige Scheeßelerin

Scheeßel. Eine 19-jährige Frau aus der Gemeinde Scheeßel ist am Dienstag Opfer eines angeblichen Microsoft-Mitarbeiters geworden. Der Unbekannte meldete sich gegen 8.30 Uhr über das Telefon. Er gab vor, im Auftrage seiner Firma verschiedene Aktionen an dem PC der jungen Frau durchführen zu müssen und führte sie auf eine Internetseite. Von dort führte die Geschädigte einen Download durch. Ab diesem Zeitpunkt hatte der Täter Zugriff auf den fremden PC. Er führte vier Online-Überweisungen durch und ergaunert auf diese Weise mehrere hundert Euro.

Betrunken und unaufmerksam

Sottrum. Weil er einem Zivilfahrzeug der Polizei die Vorfahrt genommen hat, ist ein 65-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Verden am Dienstagvormittag mit Folgen in eine Verkehrskontrolle geraten. Gegen 11 Uhr missachtete der Mann im Einmündungsbereich Große Straße/Zum Lienworth die Rechts-vor-Links-Regelung. Die Polizisten folgten dem VW durch den Ort und versuchten ihn zu stoppen. Ohne Reaktion fuhr der Fahrer bis zu einem Parkplatz. Bei der Verkehrskontrolle zeigte sich der Grund für die Unaufmerksamkeit des Mannes. Er war so stark alkoholisiert, dass der Test an einem Alcomaten ein Ergebnis von über zwei Promille anzeigte. Der 65-Jährige musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Unfall auf der regennassen Autopbahn

Elsdorf/A1. Bei einem Verkehrsunfall auf der Richtungsfahrbahn Hamburg der A1 in Höhe Elsdorf sind am Dienstagabend drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Hamburg war gegen 19.30 Uhr mit seinem Ford Mustang auf der regennassen Fahrbahn des linken Überholstreifens ins Schleudern geraten. Das Fahrzeug kolldierte mit dem seitlich neben ihm fahrenden Porsche Cayenne eines 42-jährigen Hamburgers. Der Unfallverursacher im Ford zog sich schwere Verletzungen zu. Der Fahrer des Porsche und seine 53-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt.

Lichtmasten vom Flugplatz gestohlen

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter auf dem Gelände des Rotenburger Flugplatzes zwei mobile, ungesicherte Lichtmassen gestohlen. Einer der beiden hochwertigen Beleuchtungsträger wurde wieder aufgefunden. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Wieder Auto ausgeplündert

Gyhum. Erneut haben unbekannte Täter in der Nähe eines Autohauses an der Straße An der Autobahn Wertgegenstände aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Sie öffneten auf unbekannte Weise einen Nissan Geländewagen und fanden eine Damenhandtasche mit einem Portemonnaie, einem Schlüsselbund und Bargeld. Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen. "Es handelt sich offensichtlich um professionelle Täter, die damit rechnen, dass sich Geld für einen möglichen Autokauf im Fahrzeug befindet", so Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell