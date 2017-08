POL-ROW: ++ Bewaffnete Männer überfallen Pizza-Service ++ Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille in Schlangenlinien unterwegs ++ Hund fällt Radfahrerin an ++ Großballenpresse gerät in Brand ++

Rotenburg (ots) - Bewaffnete Männer überfallen Pizza-Service

Visselhövede. Zwei maskierte Männer haben am späten Sonntagabend die Filiale eines Pizzalieferdienstes an der Großen Straße überfallen und die Tageseinnahmen geraubt. Gegen 22.45 Uhr, kurz vor Geschäftsschluss, betraten die beiden Unbekannten die Geschäftsräume. Während einer der Täter die beiden Mitarbeiter, einen 23-jährigen Auslieferfahrer und die 39-jährige Filialleiterin, mit einer Waffe in Schach hielt, ging dessen Komplize sofort auf den jungen Angestellten los und schlug ihn nieder. Dann schnappte er sich die Einnahmen. Mit ihrer Beute verließen die Täter die Filiale und flüchteten zu Fuß in ein angrenzendes Wohngebiet. Einer der beiden Räuber wird als eher kleiner, kräftiger Mann mit Bauchansatz beschrieben. Er war ganz in schwarz gekleidet und mit einer schwarzen Sturmhaube mit durchgehendem Sehschlitz maskiert. Der Mann sprach vermutlich mit osteuropäischem Akzent. Sein Komplize war mit 175 bis 180 cm ein wenig größer und schlank. Auch er war komplett schwarz gekleidet und mit einer Pistole bewaffnet. Zeugen, die Hinweise auf die Männer geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rotenburg unter Telefon 04261/9470.

Lkw-Fahrer mit 2,7 Promille in Schlangenlinien unterwegs

Veersebrück. Mit 2,7 Promille ist ein 41-jähriger Kraftfahrer aus Polen am Sonntagabend mit einem Lkw mit Anhänger über die Bundesstraße 75 gebraust. Eine besorgte Autofahrerin, die sich mit ihrem Wagen hinter dem Gespann befand, verständigte gegen 20 Uhr über Notruf die Polizei und schilderte die gefährliche Situation. Von der B 75 bog der Lkw auf die Kreisstraße 224 in Richtung Bartelsdorf ab und fuhr bis zu einem landwirtschaftlichen Weg. Dort konnte er von der Polizei gestoppt werden. Schnell zeigte sich, dass die Anruferin die Polizei aus gutem Grund alarmiert hatte. Der 41-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Da er sich weder auf Deutsch noch auf Englisch mit den Beamten verständigen konnte, wurde eine Dolmetscherin eingeschaltet. Sie gab dem Mann auf der Wache zu verstehen, dass er ein Blutprobe und seinen Führerschein abgeben und auch eine Kaution leisten müsse. Ein Aushilfsfahrer wird den Transport am Montag fortsetzen.

Hund fällt Radfahrerin an

Sittensen. Ein frei laufender Hund hat am Sonntagabend in der Könisghofallee eine junge Radfahrerin angegriffen und durch mehrere Bisse verletzt. Die 14-Jährige war gegen 18 Uhr mit einer Freundin am Golfplatz nahe der Reihalle unterwegs. Dort wurde sie von dem dunkelbraunen Hund in der Größe eines Labradors attackiert. Mit Stockschlägen konnte die Freundin des Opfers den Hund vertreiben. Hinweise zu dem Tier und dessen Halter bitte unter Telefon 04282/594140.

Passanten verhindern Räderdiebstahl

Zeven. Beim Versuch die Räder eines hochwertigen BMW zu stehlen, sind in der Nacht zum Montag unbekannte Täter auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Mehrparteienhauses am Eschenweg auf frischer Tat angetroffen worden. Die Unbekannten hatten gerade zwei Radbolzen der vorderen linken Felge gelöst, als sie von Passanten angesprochen wurden. Sofort ergriffen sie die Flucht. Eine Fahndung der Polizei nach den flüchtigen Tätern velief ohne Erfolg.

Großballenpresse gerät in Brand

Vierden. Am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr ist eine Großballenpresse bei landwirtschaftlichen Arbeiten auf einem Getreidefeld an der Dorfstraße kurz hinter dem Ortsausgang in Richtung Ramshausen in Brand geraten. Der 22-jährige Fahrer des Gerätes versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher einzudämmen und verständigte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte der alarmierten Feuerwehr löschten die große Maschine vollständig ab. An der Presse entstand trotzdem ein Totalschaden.

Vandalismus am Wassertretbecken

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag den Wasserzulauf des Wassertretbeckens am Heimathaus beschädigt. So lief das Becken unkontrolliert über. Mitarbeiter des Bauhofs stellten das Wasser am Sonntag ab. Hinweise auf die Verursacher bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

13-Jähriger ohne Fahrerlaubnis auf dem Pocketbike

Zeven. Am Sonntagnachmittag hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei einen 13-jährigen Jungen in der Berliner Straße auf einem Pocketbike erwischt. Anwohner hatten die Polizei gegen 14.30 Uhr darüber informiert. Der kleine Biker besaß für das Miniatur-Motorrad natürlich keine Fahrerlaubnis und durfte es im öffentlichen Verkehrsraum nicht führen. Seine Erziehungsbereichtigten ließen die Fahrt auf dem schnellen Flitzer zu. Gegen sie ermittelt die Polizei wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Motorradfahrer schwer verletzt

Burg Elsdorf. Am Sonntagmittag ist ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Gnarrenburg bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 126 schwer verunglückt. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam der Mann gegen 11.40 Uhr mit seiner Yamaha in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in das Diakonieklinikum nach Rotenburg geflogen.

Ebiker nach Sturz leicht verletzt

Scheeßel/Gut Veerse. Ein 69-jähriger Radfahrer aus Scheeßel hat sich am Sonntagabend beim Sturz mit seinem Ebike verletzt. Der Mann war gegen 22.15 Uhr auf dem Veerser Weg in Höhe Gut Veerse unterwegs, als ihm ein Auto entgegen kam. Der Radler wich neben die Fahrbahzn aus und wollte anschließend wieder auf die asphaltierte Fahrbahn zurück. Auf dem Fahrbahnversatz verlor er die Kontrolle über das Ebike und kam zu Fall. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell