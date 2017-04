POL-ROW: ++ 57-Jähriger verstirbt bei Minustemperaturen in den Nödenwiesen ++

Rotenburg (ots) - 57-Jähriger verstirbt bei Minustemperaturen in den Nödenwiesen

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag ist ein 57-jähriger Mann aus Rotenburg vermutlich aufgrund von Unterkühlung in den Nödenwiesen verstorben. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der Mann in unmittelbarer Nähe der Kreuzung Aalter Allee/Nödenstraße auf einer Parkbank neben dem Ententeich niedergelassen. Eine 75-jährige Rotenburgerin fand den leblosen Körper des Mannes am frühen Dienstagmorgen. Die Frau veranlasste, dass Polizei und Rettungskräfte alarmiert wurden. Trotz sofort eingeleiter Reanimationsmaßnahmen durch die eintreffenden Polizeibeamten kam für den Aufgefundenen jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt stellte noch vor Ort den Tod des 57-Jährigen fest.

