POL-ROW: ++ Übermütige Fahrraddiebe im Ronolulu erwischt ++

Rotenburg (ots) - Übermütige Fahrraddiebe im Ronolulu erwischt

Rotenburg. Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Rotenburger Polizei drei Fahrraddiebe überführen konnte, die am vergangenen Wochenende am Bahnhof zwei Damenräder gestohlen haben. Die jungen Männer hatten sich die Räder am hellichten Tag geschnappt und waren damit in Richtung Ronolulu unterwegs. Zeugen fiel sogar auf, dass es sich einer der Diebe übermütig im Fahrradkindersitz bequem gemacht hatte. Der Zeuge nahm die Verfolgung auf und beobachtete, wie die Räder auf der Wümmebrücke am Bad abgestellt wurden. Anhand der guten Zeugenbeschreibung konnten die Beamten drei junge Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren aus Bremen und Lilienthal ermitteln. Sie wurden aus dem Bad geholt und mussten sich unangenehme Fragen gefallen lassen. Gegen alle laufen Ermittlungen wegen Diebstahls. Zu den beiden Fahrräder, einem älteren schwarzen Trekkingrad KS Cycling und einem älteren grauen Hollandrad Dresco, sucht die Polizei nun noch die Eigentümer. Sie mögen sich bitte bei der Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470 melden.

