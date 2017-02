POL-ROW: ++ Verkehrsunfall mit Einkaufswagen ++ Kraftstoff und Arbeitsmaschinen gestohlen ++ Tankstelleneinbruch misslingt ++ Jugendliche Ausreißer ohne Fahrscheine unterwegs ++ Holzhütte gerät in Brand ++

Rotenburg (ots) - Verkehrsunfall mit Einkaufswagen

Gnarrenburg. Beim Ausparken aus einer Parkbox hat ein 18-jähriger Fahranfänger aus Gnarrenburg am Donnerstagnachmittag eine Frau verletzt und ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Vorfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Hindenburgstraße. Der junge Fahrer setzte mit seinem großen BMW zurück und prallte gegen den Einkaufswagen einer 30-jährigen Frau aus Breddorf. Der Wagen schleuderte gegen einen VW Passat und auch gegen die Hüfte der Kundin. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Auch der Passat wurde beschädigt.

Kraftstoff und Arbeitsmaschinen gestohlen

Westerwalsede. Mit mehrern hundert Litern Dieselkraftstoff, zwei Motorsägen von Stihl und einen langstieligen Motorentaster haben unbekannte Täter eine Lagerhalle an der Straße Zum Schünenkamp nach einem Diebstahl wieder verlassen. Sie hatten zuvor ein Tor der Lagerhalle auf einem Betriebsgelände aufgehebelt und dann den Diesel aus den Tanks von drei Arbeitsmaschinen abgepumpt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Bothel unter Telefon 04266/8505.

Tankstelleneinbruch misslingt

Selsingen. Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Freitag erneut versucht in den Verkaufsshop einer Tankstelle an der Hauptsstraße einzudringen. Beim letzten Mal, am vergangenen Wochenende, hatten die Täter ihr eigenes Werkzeug mitgebracht und waren an der Sicherheitsverglasung der Eingangstür gescheitert. Mit einem schweren Rost gelang es ihnen die Scheibe einzuschlagen und Tabakwaren zu stehlen. In der zurückliegenden Nacht versuchten es die Täter mit Feldsteinen. Mehrere Mal warfen sie die schweren Steine gegen die Tür und das Schaufenster daneben. Möglicherweise wurden die Unbekannten bei ihrem Vorhaben auch gestört. Sie schafften es nicht in den Shop einzudringen und verschwanden ohne Beute. Sachdienliche Hinweise bitte an die Selsinger Polizei unter Telefon 04284/8769.

Jugendliche Ausreißer ohne Fahrscheine unterwegs

Rotenburg. Ohne gültige Fahrscheine und Personalausweise sind am späten Donnerstagabend zwei Jugendliche im Metronom von Hamburg nach Bremen vom Zugbegleiter erwischt worden. Die beiden 14-Jährigen, die nach eigenen Angaben keine Familie und kein Zuhause haben, wollten Bekannte in Bremen besuchen und dort ein Zeit lang chillen. Ein Polizeibeamter, der nach seinem Dienst auf dem Heimweg war, nahm sich der Sache an. Er verständigte die Rotenburger Kollegen und übergab ihnen die jungen Frauen. Im Streifenwagen wurden beide noch am Abend zur Inobhutnahmestelle des Landkreises gebracht.

Mit falschem Geld Smartphone gekauft

Rotenburg. Mit dem Geld, das ein 57-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bothel beim Verkauf seines Laptops erhalten hat, wollte er am Donnerstag in einem Technikfachmarkt am Wümmepark ein Handy kaufen. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um Falschgeld handelte. Aus dem Kauf des Mobiltelefons wurde nichts. Die Polizei muss jetzt klären, woher die Blüten stammen und wer wen betrogen hat.

Holzhütte gerät in Brand

Reeßum. Kurz vor 23 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zum Brand einer Holzhütte auf einem Grundstück an der Straße Zum Heidort gerufen wurden. Nachbarn hatten die Flammen entdeckt und den Notruf gewählt. Als die Polizei am Brandort eintraf, hatten rund 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Sottrum, Hassendorf, Rotenburg, Schleeßel, Clüversbostel, Reeßum, Stuckenbostel und Horstedt ihre Arbeit schon erledigt. Nur noch grauer Qualm stieg in den nächtlichen Himmel. Wie es zu dazu gekommen ist, wissen die Brandermittler der Polizei noch nicht. Den Schaden schätzen sie auf einige hundert Euro. Verletzt worden ist zum Glück niemand.

