POL-ROW: ++ Spinddieb macht eine Spritztour ++ Unehrlicher Finder nimmt Portemonnaie mit ++ Auto kracht in Mittelschutzplanke - Unfallzeugen gesucht ++ Feuerlöscher aus Turnhalle gestohlen ++

Rotenburg (ots) - Spinddieb macht eine Spritztour

Bremvörde. Eine unerlaubte Spritztour in einem Mercedes hat sich ein unbekannter Dieb gegönnt, der am Mittwoch im Familienbad Delphino an der Straße Am Lagerberg den Spind eines Badegastes geplündert hat. Zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr fand der Unbekannte den Spindschlüssel des 60-jährigen Mannes aus Ritterhude, als der gerade nicht aufpasste und ging damit zu dem entsprechenden Aufbewahrungsschrank. Neben einem Mobiltelefon, Bargeld und einer EC-Karte nahm der Dieb auch den Autoschlüssel mit. Auf dem Parkplatz des Bades entdeckte er den passenden Wagen dazu. Ob er mit dem Mercedes eine Runde gedreht hat, ist noch unklar. Er stellte den Wagen wieder an seinen Platz zurück und warf den Autoschlüssel unter den Spind des Bestohlenen. Zeugen, die auf die ungewöhnliche Tat aufmerksam geworden sind, melden sich bitte bei der Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/99450.

Unehrlicher Finder nimmt Portemonnaie mit

Scheeßel. Nach dem Bezahlen ihrer Waren an der Kasse eines Getränkemarktes an der Bremer Straße hat eine 48-jährige Scheeßelerin vermutlich ihr Portemonnaie mit Bargeld und Papieren im Einkaufswagen liegen lassen. Beim nächsten Stopp in einem Einkaufsmarkt bemerkte sie das Malheur. Die Frau fuhr sofort zum Getränkemarkt zurück. Da war die gelb-braune Geldbörse mit Fellbesatz aber schon verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass sie ein Finder eingesteckt hat. "Das Finden und Behalten einer fremden Geldbörse ist kein Glücksfall und schon gar kein Kavaliersdelikt. Unehrliche Menschen machen sich strafbar! In solchen Fällen ermitteln wir immer wegen des Verdachts einer Fundunterschlagung", beschreibt Polizeisprecher Heiner van der Werp den weiteren Gang des Verfahrens.

Auto kracht in Mittelschutzplanke - Unfallzeugen gesucht

Elsdorf/A1. Nach einem gefährlichen Überholmanöver auf der Hansalinie ist es am Mittwochvormittag bei Elsdorf zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten gekommen. Ein bislang noch unbekannter Autofahrer habe kurz vor 10 Uhr auf dem linken Überholstreifen in Fahrtrichtung Bremen den Wagen eines 64-jährigen Autofahrers aus Hamburg überholt. Anschließend habe er scharf auf die mittlere Fahrspur gewechselt und dann stark abgebremst. Der Hamburger legte eine Gefahrenbremsung hin und geriet dabei ins Schleudern. Sein Wagen krachte in die Mittelschutzplanke. Dabei wurde die 65-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Autobahnpolizei in Sittensen unter Telefon 04282/594140.

Feuerlöscher aus Turnhalle gestohlen

Rotenburg. Brandeilig hatten es offenbar unbekannte Diebe in den vergangenen Tagen in der Turnhalle der Pestalozzischule. Sie nahmen vier Feuerlöscher im Wert von fünfhundert Euro mit und entkamen damit unerkannt.

Bulgare mit polnischem Führerschein

Sittensen/A1. Gefälschte Dokumente - damit schlagen sich die Beamten der Autobahnpolizei Sittensen bei ihren Verkehrskontrollen längs der Hansalinie allzu häufig herum. Am Mittwochmorgen geriet ein 34-jähriger Bulgare aus Osnabrück im Milchweg in Lengenbostel in solch eine Kontrolle. Der Mann war mit seinem VW Golf unterwegs und zeigte den Beamten bei dem unfreiwilligen Stopp einen polnischen Kartenführerschein vor. Mit geschultem Auge erkannten die Polizisten sofort, dass es sich um eine Totalfälschung handelte. Sie beschlagnahmten das Dokument und untersagten dem 34-Jährigen die Weiterfahrt. Er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

