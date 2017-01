POL-ROW: Polizeibericht

Rotenburg (ots) - Rotenburg

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich in Rotenburg auf der Kreuzung Aalter Allee/Burgstraße ein Verkehrsunfall, der die gesamte Lichtzeichenanlage außer Betrieb setzte. Ein 36-jähriger Rotenburger war mit seinem PKW aus der Aalter Allee gekommen und bei der Einfahrt in die Burgstraße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er den Mast der Fußgänger-Bedarfsampel überfuhr. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Ein Zeuge konnte ihn zunächst verfolgen, verlor jedoch den Kontakt. Ein an der Unfallstelle zurückgebliebenes Kennzeichen führte die sofort alarmierten Polizeibeamten dann zum Flüchtigen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnte der Unfallfahrer im Bett schlafend angetroffen werden. Schnell wurde klar, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Nach der obligatorischen Blutentnahme wurde der Führerschein beschlagnahmt. Der Unfallverursacher bleib unverletzt, der Sachschaden vor Ort wird auf ca. 2000 Euro geschätzt, am PKW entstand Totalschaden.

Scheeßel

Am Abend des 27.1.17 wurde am Bahnhof in Scheeßel ein 37-jähriger Radfahrer überfallen. Der Ottersberger, der in Scheeßel einen Imbiss betreibt, befand sich auf dem Heimweg und wollte sein Fahrrad gerade abschließen, als er von zwei unbekannten Tätern hinterrücks niedergeschlagen wurde. Ein Zeuge erkannte die Situation und machte sich bemerkbar, woraufhin die Männer flüchteten. Die umgehend eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen leider erfolglos. Erst bei der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme fiel dem Opfer auf, dass die Täter sein Portmonnee entwendet hatten. Das Opfer trug zwei Kopfplatzwunden davon, der Wert des Diebesgutes liegt unter 100 Euro.

Der Zeuge konnte folgende Täterbeschreibungen abgeben:

Person 1:

- 170 - 180cm groß - schlank - bekleidet mit heller Jogginghose - bekleidet mit schwarzem Sweatshirt mit Kapuze

Person 2:

- 170 - 180cm groß - schlank - bekleidet mit schwarzem Sweatshirt mit Kapuze und dunkler Hose.

Zeugen, die weitere Angaben zum Tatgeschehen oder den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Rotenburg unter tel. 04261/947-0 oder ihrer örtlichen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rotenburg/Bötersen

Am Freitag, den 27.1.17 kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. In Rotenburg gelangte die Täter durch ein rückwärtiges Küchenfenster in das Einfamilienhaus, in Bötersen wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten die Gebäude nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Schadenhöhen betrugen jeweils ca. 1.000 Euro.

