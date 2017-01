POL-ROW: ++ Vergiftete Köder: Zwei Labradore verenden qualvoll ++

Rotenburg (ots) - Vergiftete Köder: Zwei Labradore verenden qualvoll

## Foto vom Giftköder in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel. Unbekannte Täter haben vermutlich in den vergangenen Tagen in Scheeßel vergiftete Tierköder ausgelegt. In mindestens zwei Fällen haben Hunde die gefährlichen Leckerlis gefressen und sind qualvoll daran verendet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Köder mit Organophosphaten versetzt worden sein. Organophosphate sind synthetisch hergestellte chemische Stoffe, die als Insektizide in der Landwirtschaft und im Gartenbau genutzt werden. Die Beamten gehen davon aus, dass die Tiere die Köder im Bereich Küsterkampweg/Finteler Straße aufgenommen haben. Obwohl sie sofort in tierärztliche Behandlung kamen, konnten die Hunde nicht mehr gerettet werden. Sollte es sich tatsächlich um die vermuteten Insektizide handeln, können die Köder auch für Menschen eine Gefahr darstellen. Deshalb warnt Heiner van der Werp, Sprecher der Rotenburger Polizei:" Fassen Sie dartige Köder oder auch das vom Hund Erbrochene bitte nicht an." Die Gemeinde Scheeßel wird ab sofort im Bereich Küsterkampweg Hundehalter, die auf Gassi-Tour sind, vor den möglichen Gefahren warnen. Sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Tierquäler führen, bitte unter Telefon 04263/985950.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell