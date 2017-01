POL-ROW: ++ Einbruchserie im Ortskern - Polizei sucht Zeugen ++ Einbruch um die Mittagszeit ++ Sattelzug verletzt Rollfahrerin ++

Rotenburg (ots) - Einbruchserie im Ortskern - Polizei sucht Zeugen

Ganrrenburg. Eine Serie von mindestens neun Geschäftseinbrüchen - das ist die Bilanz unbekannter Täter, die in der Nacht zum Donnerstag in Gnarrenburg auf Beutezug waren. In der Hindenburgstraße waren fünf Geschäfte betroffen. Die Unbekannten drangen in ein Friseurgeschäft, eine Fahrschule, das Flüchtlingsbüro der Gemeinde, eine Massagepraxis und eine Gaststätte ein. In der benachbarten Hermann-Lamprecht-Straße traf es eine Praxis für Physiotherapie, die Tagespflege der Diakonie, und ein Geschäft für Raumgestaltung. In Bergstraße brachen die Täter in eine Gaststätte ein. In vier Fällen gelang es den Einbrechern nicht in das Objekt einzudringen. An den anderen Tatorten fanden die Eindringlinge geringe Beträge an Bargeld und Spirituosen. Sie richteten jedoch einen erheblichen Sachschaden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Einbrüche nach Mitternacht ereignet haben. Deshalb wenden sich die Beamten an die Öffentlichkeit. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, melden sich bitte unter 04763/393 bei der Polizeistation in Gnarrenburg.

Einbruch um die Mittagszeit

Rotenburg. Am hellichten Donnerstag sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Seerosenweg eingebrochen. Sie gingen dabei mehr als dreist vor und benötigten für ihre Tat nur wenige Minuten. Obwohl sich in unmittelbarer Nähe ein Kindergarten befindet, wählten die Einbrecher für ihre Tat die Mittagszeit, in der Eltern ihre Kleinen abholen. Kurz vor 12 Uhr hebelten sie ein Küchenfenster auf der Vorderseite des Hauses auf und kletterten in die Wohnung. Dort gingen die Unbekannten zielgerichtet vor und fanden Bargeld und Schmuck. Die Polizei hofft, dass Passanten oder Eltern ein mögliches Tatfahrzeug oder verdächtige Personen aufgefallen sind. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470.

Sattelzug verletzt Rollfahrerin

Zeven-Aspe. Eine 33-jährige Rollerfahrerin ist am Donnerstagmittag bei einer unglücklichen Verkehrssituation im Einmündungsbereich Tannenkamp/Industriestraße verletzt worden. Die Frau stand gegen 13.30 Uhr mit ihrem Piaggio-Roller hinter einem Sattelzug. Beim Zurücksetzen des Lkw achtete der 31-jährige Kraftfahrer nicht auf den Roller hinter ihm. Bei dem Zusammenprall zog sich die Frau leichte Verletzungen zu.

