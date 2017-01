POL-ROW: ++ Unfall am Ortseingang ++ Radfahrer übersehen ++ Radfahrer und Fußgänger kollidieren am Kreisel ++ Alu-Gerüst aus Rohbau gestohlen ++ Gaststätteneinbruch misslingt ++

Rotenburg (ots) - Unfall am Ortseingang

Tarmstedt. Ein 23-jähriger Autofahrer aus Kirchtimke ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 133 verletzt worden. Der junge Mann war gegen 14 Uhr mit seinem Peugeot aus Richtung Grasberg unterwegs, als er in einer Linkskurve, etwa zweihundert Meter vor dem Ortseingang, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum überschlug sich der Kleinwagen. Mit Prellungen wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert.

Radfahrer übersehen

Visselhövede. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Walsroder Straße/Schützenstraße ist am Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Visselhövede hatte gegen 17.30 Uhr mit seinem Audi von der Walsroder Straße in die Schützenstraße abbiegen wollen. Dabei übersah er den Radler. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Mann leichte Verletzungen zu.

Radfahrer und Fußgänger kollidieren am Kreisel

Rotenburg. Bei einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger am Kreisverkehr an der Verdener Straße ist am Mittwochmorgen ein 21-jähriger Mann verletzt worden. Das Missgeschick ereignete sich gegen 7.40 Uhr. Der 65-jährige Radfahrer wollte den Kreisel überqueren und hatte zunächst gestoppt. Als er wieder anfuhr kam es zum Zusammenstoß mit dem jungen Mann, der ebenfalls den Überweg nutzte. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen.

Alu-Gerüst aus Rohbau gestohlen

Rotenburg. Unbekannte Diebe haben in den vergangenen Tagen ein Alu-Gerüst von einem Rohbau im Neubaugebiet Stockforthsweg gestohlen. Das 2-Meter-Gerüst stand im unfertigen Wohnzimmer eines Neubaus am Eisvogelweg. Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Gaststätteneinbruch misslingt

Gnarrenburg. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag versucht in eine Gaststätte an der Hindenburgstraße einzudringen. Sie schlugen eine Seitenscheibe ein und betätigten den Fensterhebel. Eingedrungen sind die Unbekannten nicht. Möglicherweise wurden sie gestört.

