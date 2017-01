POL-ROW: ++ Rotenburger Polizei fasst Spirituosen-Einbrecher ++

Rotenburg (ots) - Rotenburger Polizei fasst Spirituosen-Einbrecher

Rotenburg. Während ihrer Streifenfahrt sind Beamte der Rotenburger Polizei in der Nacht zum Mittwoch gegen 4 Uhr früh in der Nähe des Westerholzer Weges auf einen Mann aufmerksam geworden, der zu Fuß mit einer Kiste Bier unterwegs war. Das kam den Polizisten merkwürdig vor und sie nahmen den Unbekannten genauer unter die Lupe. Schnell stellte sich heraus, dass in der naheliegenden Spirituosenfabrik ein Fenster ungewöhnlich offen stand und verdächtige Geräusche aus dem Inneren drangen. Dann tauchte auch noch der Schatten einer weiteren Person am Fenster auf. Für die Beamten ergab sich der Verdacht, dass sie auf einen frischen Einbruch zugekommen waren. Mit Megafonansagen wurde der zweite Mann aufgefordert das Gebäude zu verlassen. Als die Polizei androhte einen Diensthund einzusetzen, verließ er freiwillig die Spirituosenfabrik. Dass sich die Einbrecher für ihr Vorhaben genau das richtige Objekt ausgesucht hatten, zeigte sich an ihrer Verfassung. Beide Männer, zwei 21-jährige Rotenburger, waren deutlich alkoholisiert. Sie ließen sich widerstandslos festnehmen und sitzen derzeit im Polizeigewahrsam.

