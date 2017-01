POL-ROW: ++ Drei Ladendiebe flüchten nach Zigarettendiebstahl ++ Fahranfänger fährt übermüdet gegen Baum ++ Schulwegunfall in der Brockeler Straße ++

Rotenburg (ots) - Drei Ladendiebe flüchten nach Zigarettendiebstahl

Zeven. Arbeitsteilig sind am Montagvormittag drei unbekannte Täter vorgegangen, als sie an der Kasse eines Discounters am Nord-West-Ring Zigaretten gestohlen haben. Einer der drei, als Osteuropäer beschriebenen Männer bezahlte gegen 11.15 Uhr einige Waren mit Kleingeld. Diese Ablenkung nutzte sein Komplize und steckte gleich mehrere Zigarettenschachteln ein. Der Dritte im Bunde deckte die Tat nach hinten ab. Trotzdem wurde der Diebstahl bemerkt. Als die Männer auf die Tat angesprochen wurden, ergriffen sie sofort die Flucht und entkamen in einem dunklen Kombifahrzeug mit ausländischem Kennzeichen. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg.

Fahranfänger fährt übermüdet gegen Baum

Zeven. Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 131 zwischen Wistedt und Zeven ist am Montagabend ein 20-jähriger Autofahrer aus Verden verletzt worden. Der junge Mann war gegen 22.15 Uhr mit seinem VW Golf in Richtung Zeven unterwegs, als das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Nach eigenen Angaben sei er am Steuer kurz eingenickt und durch den Aufprall auf ein Verkehrszeichen unsanft geweckt worden. Die Fahrt im Seitenraum endet schließlich an einem Straßenbaum. Der Fahranfänger wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert.

Schulwegunfall in der Brockeler Straße

Rotenburg. Am Montagmorgen ist es im Einmündungsbereich der Brockeler und der Dresdener Straße zu einem Schulwegunfall gekommen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus Rotenburg wollte kurz nach 7 Uhr früh mit seinem Audi nach links in die Dresdener Straße abbiegen. Dabei hat er offensichtlich eine 12-jährige Fußgängerin übersehen, die auf dem Weg zur Schule war und an dieser Stelle die Dresdener Straße überqueren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen leicht verletzt.

