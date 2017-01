POL-ROW: ++ Nach Unfall mit jugendlichen Radlerinnen - Fahrerin und Zeugin sollen sich melden ++ Einbruch in Gartenschuppen ++ Drogenfahrt endet im Industriegebiet ++ Einbruch in Kirche ++

Rotenburg (ots) - Nach Unfall mit jugendlichen Radlerinnen - Fahrerin und Zeugin sollen sich melden

Visselhövede. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 19 Uhr im Einmündungsbereich Goethestraße/Wortstraße ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Visselhöveder Polizei nach einer unbekannten Autofahrerin und einer Unfallzeugin. Die ungefähr 30 Jahre alte Frau soll gesehen haben, wie eine bislang noch unbekannte Fahrerin eines silbernen Mercedes beim Abbiegen von Wortstraße in die Goethestraße mit drei jugendlichen Radfahrerin zusammengestoßen ist. Die jungen Radlerin befanden sich auf dem Geh- und Radweg an der Goethestraße. Nach dem Zusammenstoß habe die ungefähr 60 Jahre alte Unfallverursacherin die Jugendlichen gefragt, ob alles in Ordnung sei. Als sie dies bejahten, sei die Frau weiter gefahren. Ein Personalienaustausch sei nicht zustandegekommen. Nicht nur die Zeugin, auch die noch unbekannte Mercedesfahrerin wird gebeten, sich bei der Visselhöveder Polizei unter Telefon 04262/959830 zu melden.

Einbruch in Gartenschuppen

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter auf einem Grundstück an der Straße Hinter dem Bahnhof einen Gartenschuppen aufgebrochen. Darin fanden sie einen Laubsauger und ein Pocketbike und nahmen beides mit.

Einbruch in Arztpraxis misslingt

Visselhövede. Am Sonntagabend haben unbekannte Täter versucht in eine Arztpraxis an der Goethestraße einzubrechen. Sie warfen gegen 22 Uhr einen Feldstein in eine Fensterscheibe, drangen aber nicht in die Praxis ein. Möglicherweise sind die Unbekannten bei ihrer Tat gestört worden. Hinweise bitte an die Polizei Visselhövede unter Telefon 04262/959830.

Drogenfahrt endet im Industriegebiet

Elsdorf/A1. Am Sonntagmittag hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen die Drogenfahrt eines 33-jährigen Autofahrers aus den Niederlanden gestoppt. Der gebürtige Bulgare war gegen 13 Uhr mit einem VW Bus in einem Industriegebiet an der Anschlussstelle Elsdorf unterwegs. Bei der Kontrolle der Insassen bemerkten die Beamten, dass der 33-Jährige unter dem Einfluss von Rauschgift zu stehen schien. Ein Unrintest bestätigte diesen Verdacht. Er zeigte an, dass der Fahrer Kokain konsumiert haben dürfte. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen. Er durfte seine Fahrt natürlich nicht fortsetzen.

Baumaschinen aus Transporter gestohlen

Rotenburg. In den Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter an der Bremer Straße einen VW Caddy aufgebrochen. Der Kleintransporter war dort vor einem Wohnhaus abgestellt worden. Die Unbekannten schlugen die Heckscheibe des Wagens ein und nahmen sieben Baumaschinen heraus.

Einbruch in Kirche

Rotenburg. Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zum Montag in das Gebäude der Freien Kirche am Heideweg eingestiegen. Sie hebelten ein Seitenfenster der Kirche auf und gelangten von dort in den Eingangsbereich. Dann durchstöberten sie alle Räume, fanden aber offensichtlich nicht das Richtige. Die Unbekannten verließen das Gotteshaus vermutlich ohne Beute.

Einbrecher kamen am Sonntagabend

Heeslingen/Wense. Mit Schmuck, Bargeld und Firmenschlüsseln haben unbekannte Täter am Sonntagabend ein Wohnhaus an der Bachstraße verlassen. Die Einbrecher hebelten zwischen 18.40 Uhr und 21.15 Uhr auf der Rückseite des Hauses ein Fenster auf und kletterten in das Wohnzimmer. Dann durchstöberten sie alle Räume und wurden fündig. Mit der Beute verließen sie den Tatort durch eine Terrassentür.

