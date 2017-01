POL-ROW: Kraftstoff fließt in die Beeke

Scheeßel (ots) - Ein Spaziergänger in Scheeßel informierte die Polizei am Samstagnachmittag über einen Ölfilm auf der Beeke in Höhe der Harburger Straße. Die ebenfalls sofort informierte freiwillige Feuerwehr Scheeßel setzte zunächst Ölbarrieren ein um eine weitere Verbreitung der Flüssigkeit zu verhindern. Anschließend wurde das Regenwasserrohr, aus welchem die Flüssigkeit floss abgedichtet, so dass eine spezielle Reinigungsfirma das Rohr säubern konnte. Wie und von wo die Flüssigkeit, bei der es sich vermutlich um Kraftstoff handelte, in den Regenwasserkanal gelangte und welche genauen Auswirkungen sie auf die Umwelt hat, konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden. Durch die Polizei wurden vor Ort mehrere Wasserproben entnommen. Am Einsatz waren außerdem auch Mitarbeiter des Klärwerkes und der für Gewässerschutz zuständigen unteren Wasserbehörde des Landkreises Rotenburg beteiligt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell