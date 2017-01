POL-ROW: Raub auf Videothek

Scheeßel (ots) - Am Samstag den 21.01. gegen 20:45 Uhr wurde die Videothek in der Scheeßeler Bahnhofstraße zum Tatort eines Raubes. Eine mit einem auffällig rot-weißen Tuch und dunkler Mütze (vermutlich Basecap) vermummte Person betrat den Verkaufsraum der Videothek und sprühte dem zur Tatzeit dort arbeitenden 19jährigen Opfer unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend entwendete der Täter die Kasse mit den Tageseinnahmen und flüchtete dann zunächst fußläufig in Richtung des Bahnhofes. Trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter durch die Polizei nicht angetroffen werden. Zum Tatzeitpunkt soll der ca. 1,75 Meter große, schlanke Täter eine schwarze Daunenjacke mit weißen Streifen, eine dunkle Mütze und ein auffälliges rot-weißes Tuch getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizei in Rotenburg (Wümme) unter der Telefonnummer 04261/947-0 entgegen.

