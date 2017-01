POL-ROW: ++ Unfallauto gegen Radfahrerin geschoben ++ Diebstahl im Internet gepostet ++ Diebes-Trio im Baumarkt beim Klauen erwischt ++ Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen ++

Im Internet gepostetes Foto mit dem Einkaufswagen im Kofferraum Bild-Infos Download

Rotenburg (ots) - Unfallauto gegen Radfahrerin geschoben

Rotenburg. Am Ende einer unglücklichen Kettenreaktion ist eine 48-jährige Radfahrerin am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 54-jähriger Autofahrer aus Rotenburg wollte gegen 16 Uhr mit seinem VW Polo im Einmündungsbereich Aalter Allee/Bahnhofstraße nach rechts abbiegen. Dazu musste er zunächst verkehrsbedingt halten. Ein 53-jähriger Autofahrer aus Rotenburg erkannte diese Situation zu spät und fuhr mit seinem Citroen auf das stehende Fahrzeug auf. Dabei wurde der Wagen gegen die 48-jährige Radfahrerin geschoben, die gerade die Straße überquerte. Alle drei Beteiligten zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Radlerin und der Unfallverursacher wurden in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Diebstahl im Internet gepostet

Bremervörde. Mit einem ungewöhnlichen Diebstahl beschäftigen sich derzeit die Ermittler der Bremervörder Polizei. Ein Zeuge hatte kurz vor dem Jahreswechsel am 27. Dezember beobachtet, dass sich im Kofferraum eines vorausfahrenden Fahrzeugs ein Einkaufswagen befand und diese kuriose Szene vor einer Ampel in der Alten Straße fotografiert. Er veröffentlichte das Bild auf einem Bremervörder facebook-Portal im Internet. Die Verantwortlichen des geschädigten Discounters erkannten, dass es sich um einen Einkaufswagen ihrer Firma handelte und erstatteten bei der Polizei eine Anzeige wegen Diebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einkaufswagendieb machen können, melden sich bitte unter 04761/99450.

Diebes-Trio im Baumarkt beim Klauen erwischt

Rotenburg. Ein Mitarbeiter eines Baumarktes an der Bremer Straße ist am Donnerstagnachmittag auf drei Ladendiebe aufmerksam geworden, die Waren im Wert von 1.600 Euro stehlen wollten. Dabei nahm das Trio im Geschäft einen Mülleimer aus der Verpackung und deponierte darin hochwertige Werkzeuge. Damit wollten die Täter den Markt verlassen. Da zu befürchten war, dass sie fliehen würden, wurde die Polizei eingeschaltet. Zur Flucht kam es aber nicht - die Diebe wurden gefasst. Die Beamten sorgten dafür, dass die Personalien der Männer im Alter von 22 bis 31 Jahren aus Bosnien-Herzegowina, dem Libanon und der Türkei zweifelsfrei ermittelt wurden. Dann setzte die Polizei die Täter wieder auf freien Fuß.

Auto aufgebrochen

Gyhum. Am Donnerstagmittag haben unbekannte Autoaufbrecher auf dem Parkplatz eines Fast-Food-Restaurants in der Straße An der Autobahn wieder zugeschlagen. Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr schlugen sie die linke hintere Scheibe am Kofferraum eines BMW 520 auf und nahmen daraus eine graue Sporttasche und einen Laptop der Marke Asus mit. Hinweise bitte an die Polizei Zeven unter Telefon 04281/93060.

Beim Abbiegen entgegenkommendes Fahrzeug übersehen

Oerel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 ist am Donnerstagabend ein 61-jähriger Autofahrer aus Basdahl verletzt worden. Der Mann war mit seinem VW Polo kurz vor 18 Uhr auf der B 71 unterwegs. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Ebersdorf wollte mit seinem Opel Corsa auf die B 495 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Polo. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge zog sich der Mann aus Basdahl leicht Verletzungen zu. Er wurde in das OstMed-Klinikum gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über zehntausend Euro

