POL-ROW: ++ Nach dem falschen Staatsanwalt kam der Enkeltrick ++ Unfall auf der Hansalinie - Fahrer und Beifahrerin verletzt ++ Autofahrerin bei Glättenunfall verletzt

Rotenburg (ots) - Nach dem falschen Staatsanwalt kam der Enkeltrick

Zeven. Nicht nur falsche Staatsanwälte und falsche Polizisten - auch falsche Verwandte haben in den vergangenen Tagen mit dubiosen Anrufen bei älteren Menschen für Aufregung gesorgt. Am Montag meldete sich zunächst eine unbekannte Anruferin bei einem 79-jährigen Zevener. Schnell kam zwischen den beiden Vertraulichkeit auf. Der Mann vermutete, dass es sich um eine Bekannte handelte. Die Frau gab an, dass sie in Bremen eine Wohnung kaufen wolle. Dazu benötige sie mehr als 50.000 Euro für anstehende Anwaltkosten. Der gutgläubige Senior hatte ein großes Herz und zu wenig Misstrauen. Er ging zur Bank, um den großen Betrag abzuheben. Dort schöpften die Mitarbeiter Verdacht und zahlten ihm die Summe nicht aus. Man riet ihm die Polizei einzuschalten. Das tat der 79-Jährige und erstattete eine Anzeige. Etwas später erhielt ein 83-jährige Zevenerin eine ähnlichen Anruf. Auch ihr wurde am Telefon vorgegaukelt mit einer Verwandten zu sprechen. Die Frau sagte, dass sie kein Geld habe. Da war das Gespräch schnell beendet. "Immer wieder kommt es zu kriminellen Anrufen bei älteren Menschen. Mit dem sogenannten Enkeltrick täuschen Betrüger ein Verwandtschafts- oder Bekanntschaftsverhältnis vor. Rufen Sie beim kleinsten Zweifel immer die Polizei an", rät Polizeihauptkommissar Thomas Teuber.

Unfall auf der Hansalinie - Fahrer und Beifahrerin verletzt

Sottrum/A1. Wegen eines plötzlichen Fahrstreifenwechsels ist es am Mittwochmittag auf der Hansalinie in Richtung Hamburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen wollte gegen 13.30 Uhr in Höhe Sottrum mit seinem Opel Corsa von der mittleren auf die linke Überspur ziehen. Dabei hatte er offensichtlich nicht genau in den Rückspiegel geschaut. Von hinten kam ein VW Golf, der von einem 56-jährigen Mann aus dem Landkreis Oldenburg gelenkt wurde. Er fuhr auf den Opel Corsa auf. Dadurch verlor der Corsa-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in einen Graben. Der Fahrer und auch die 52-jährige Beifahrerin im Corsa erlitten leichte Verletzungen.

Autofahrerin bei Glättenunfall verletzt

Ostereistedt. Auf der winterglatten Fahrbahn des Beethenweges, der Verbindung zwischen der Kreisstraße 143 und Ostereistedt, ist es am Mittwochmorgen zu einem Glätteunfall gekommen. Eine 39-jährige Autofahrerin aus Anderlingen, hatte die Geschwindigkeit ihres Ford nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. In einer Linkskurve in Höhe des ehemaligen Tanklagers kam sie mit ihrem Wagen ins Schleudern und rutschte nach rechts von der Straße. Dort prallte der Ford gegen einen Straßenbaum. Die 39-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das Zevener Krankenhaus eingeliefert.

