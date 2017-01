POL-ROW: ++ Diebe stehlen Anhängerteile ++ Diebstahl nach der Autoreinigung ++ Einbrecher stehlen Schmuck ++ In den Gegenverkehr gerutscht ++

Rotenburg (ots) - Diebe stehlen Anhängerteile

Weertzen. Unbekannte Diebe haben in der Nacht zum Dienstag in der Straße Osteaue Teile eines Pkw-Anhängers gestohlen. Er stand auf der Auffahrt eines Wohnhauses. Als der Besitzer seinen Anhänger am Dienstagmorgen nutzen wollte, musste er feststellen, dass alle vier Bordwände, die dazugehörigen Rungen und auch der Laubaufsatz gestohlen worden waren. Sachdienliche Hinweis bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Diebstahl nach der Autoreinigung

Bremervörde. Einen kurzen Moment der Unaufmerksamkeit einer 36-jährigen Bremervörderin hat am Dienstagnachmittag ein unbekannter Täter am Cleanpark am Gewerbering genutzt, um einen Diebstahl zu begehen. Die Frau hatte nach der Innenreinigung ihres Autos ihre Handtasche an der Reinigungsanlage vergessen. Nach einer Viertelstunde bemerkte sie, dass die Tasche fehlte. Die 36-Jährige kehrte sofort zurück. In dieser Zeit hatte der Unbekannte ein schwarzes Lederportemonnaie der Marke Esprit mit Personalausweis, EC-Karte und Bargeld aus der Tasche gestohlen.

Einbrecher stehlen Schmuck

Sittensen. Am Dienstagnachmittag sind unbekannte Einbrecher in eine Doppelhaushäfte am Alpershausener Weg eingedrungen. Sie brachen zwischen 12.30 Uhr und 22.30 Uhr vermutlich nach Einbruch der Dunkelheit die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf und gelangten auf diesem Weg in die Wohnung. Im Haus durchstöberten die Eindringlinge alle Räume und fanden Schmuck. Mit ihrer Beute entkamen sie unerkannt.

In den Gegenverkehr gerutscht

Bartelsdorf. Auf der winterglatten Fahrbahn der Lange Straße ist es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 39-jähriger Autofahrer aus Brockel hatte beim Durchfahren einer Kurve die Kontrolle über seinen Opel verloren. Der Wagen rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Renault einer 55-jährigen Rotenburgerin. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit mehreren tausend Euro.

