POL-ROW: ++ Einbrecher bleiben erfolglos ++ Unfall im Begegnungsverkehr ++ Radfahrer fährt bei Rot vors Auto ++ Auto aufgebrochen ++ Einbrecher kamen am Vormittag ++

Rotenburg (ots) - Einbrecher bleiben erfolglos

Zeven. Nachdem bereits am Wochenende ein versuchter Einbruch in ein Hauswaltswarengeschäft an der Langen Straße angezeigt geworden ist, mussten die Ermittler der Zevener Polizei am Montag noch drei weitere, gleich gelagerte Taten in benachbarten Geschäften aufnehmen. Die Beamten gehen davon aus, dass ein oder mehrere Täter für alle Taten in Frage kommen. In ein Bekleidungsgeschäft gelangten die Unbekannten durch eine vermutlich unverschlossene Eingangstür. Im Lager fanden die Täter einen Tresor und versuchten ihn aufzuhebeln. Weil das misslang, blieben sie ohne Beute. Dann versuchten sie es bei einem Modegeschäft. Dort scheiterten sie zunächst an der Eingangstür. Auf der Rückseite des Geschäfts hielt eine Anliefer- und eine Nebeneingangstür stand. Auf bislang noch ungeklärte Art kamen die Täter aber in das Treppenhaus zu den Privatwohnungen und gingen dort eine Metalltür an. Auch dieser Versuch scheiterte. Zum Schluss versuchten es die Einbrecher in einem Treppenhaus neben einem Geschäft für Pralinen und Geschenkideen. Sie machten sich an einer alten Holzschiebetür zu schaffen. Die war jedoch von innen gesichert und die Unbekannten mussten draußen bleiben. Obwohl die Einbrecher ohne Beute blieben, haben sie einigen Sachschaden angerichtet.

Unfall im Begegnungsverkehr

Klenkendorf. Bei einem Unfall im Begegnungsverkehr sind am Montagmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 52-jähriger Mann aus Gnarrenburg war gegen 13.30 Uhr mit seinem VW Kleinbus auf der Klenkendorferstraße in Richtung Bremervörde unterwegs. Ihm entgegen kam ein Mercedes, der von einer 57-jährigen Gnarrenburgerin gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge kollidierten auf der schmalen Straße. Dabei zogen sich beide leichte Verletzungen zu. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund viertausend Euro.

Radfahrer fährt bei Rot vors Auto

Rotenburg. Am Montagvormittag ist ein 15-jähriger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Burgstraße/Mühlenstraße verletzt worden. Der Jugendliche überquerte gegen 10 Uhr vermutlich bei Rotlicht die Ampel für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr. Eine 57-jährige Autofahrerin aus Scheeßel, die auf der Burgstraße unterwegs war, konnte trotz einer Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr den jungen Radler an. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Barkhausen. Am Montagvormittag ist eine 47-jährige Radfahrerin aus Gnarrenburg bei einem Verkehrsunfall an der Straße Carlshütte verletzt worden. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Gnarrenburg hatte die Radlerin gegen 10.30 Uhr vermutlich übersehen, als er mit seinem Ford nach links auf die Kreisstraße 102 abbiegen wollte. Die 47-Jährige kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu.

Auto aufgebrochen

Gyhum. Am vergangenen Wochenende ist erneut ein Auto in der Straße An der Autobahn aufgebrochen worden. Der schwarze Mercedes stand auf dem südlichen Parkplatz eines Autohauses. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe der hinteren Autotür ein und bauten offenbar zielgerichtet zwei Kopfstützen und den Schalthebel aus.

Einbrecher kamen am Vormittag

Badenstedt. Unbekannte Einbrecher sind am Montagvormittag in ein Wohnhaus an der Alten Dorstraße eingedrungen. Mit Gewalt drückten sie ein zur Straße gelegenes Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Dort machten sie sich auf die Suche nach Beute. Sie fanden Schmuck und entkamen damit unerkannt.

