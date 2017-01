POL-ROW: ++ Einbrecher scheitern doppelt ++ Vandalen reißen Ortstafel heraus ++ Zu schnell durch winterglatte Kurve ++ Radfahrer angefahren ++

Rotenburg (ots) - Einbrecher scheitern doppelt

Zeven. Zweimal sind Einbrecher am vergangenen Wochenende bei ihren kriminellen Vorhaben gescheitert und ohne Beute geblieben. An der Lange Straße versuchten unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag in ein Haushaltswarengeschäft einzudringen. Zunächst hebelten sie die Drahttür zum Unterstand auf und gingen dann die Eingangstür an. Sie hielt dem Angriff der Einbrecher jedoch stand. Trotzdem entstand ein Sachschaden von über tausend Euro. Im Brakeweg versuchten drei unbekannte Personen in eine Wohnung in einem Mehrsparteienhauses zu gelangen. Eine Anwohnerin bemerkte die Fremden. Die Täter fühlten sich gestört und suchten das Weite.

Vandalen reißen Ortstafel heraus

Rotenburg. Von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter an der Verdener Straße zwei Ortstafeln beschädigt. Eine der Tafeln in Richtung Unterstedt rissen sie aus dem Fundament und schmissen sie in den Seitenraum. Für die zweite Tafel reichte offensichtlich die Kraft nicht mehr aus. Sie wurde von den Vandalen verdreht, so dass sich auch hier das Fundament lockerte. Möglicherweise war der Vandalismus das Ergebnis einer Kohltour. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 04261/9470.

Zu schnell durch winterglatte Kurve

Vahlde. Auf der winterglatten Lauenbrücker Straße zwischen Fintel und Vahlde ist am Sonntagvormittag ein 55-jähriger Autofahrer aus Hembünde bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der Mann hatte seine Geschwindigkeit offensichtlich nicht der Witterung angepasst, denn er rutschte in einer Linkskurve mit seinem Mercedes in den Seitenraum und prallte gegen einen Baum. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Radfahrer angefahren

Bevern. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bundesstraße 71 und der Malstedter Straße ist am Sonntagnachmittag ein 69-jähriger Radfahrer verletzt worden. Der Bremervörder war gegen 16 Uhr auf dem Radweg an der Bundesstraße unterwegs. Ein 47-jähriger Autofahrer, der von der Malstedter Straße nach rechts auf die B 71 in Richtung Bremervörde abbiegen wollte, erkannte den Radler vermutlich zu spät. Er streifte mit seinem Citroen das Fahrrad, so dass der 69-Jährige stürzte. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell