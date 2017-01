POL-ROW: ++ Fahrt unter Einfluss von BtM und Alkohol ++ Tageswohnungseinbrüche in Rotenburg (Wümme) ++ Wohnungseinbruch in Wilstedt ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - Fahrt unter Einfluss von BtM und Alkohol

Sittensen/BAB A1. Am Samstagabend kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen einen Audi R8, der auffällig langsam auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Hamburg unterwegs war.

Bei der Überprüfung des 35-jährigen Fahrzeugführer aus Hamburg stellte sich schnell heraus, dass dieser unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand.

Ein vor Ort durchgeführter Drogen- und Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung der Ordnungshüter.

Augenscheinlich sorgte die Mischung von Alkohol, Marihuana, Amphetaminen und Kokain für die auffällig langsame Fahrweise des Hamburgers.

Es folgte eine Blutprobenentnahme, um so die getroffenen Feststellungen gerichtsverwertbar sichern zu können.

Auch muss er mit einer empfindlichen Geldstrafe, sowie dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechen.

Der im Fahrzeug befindliche 26-jährige Beifahrer aus Norderstedt, schaute erstaunt, als er wegen eines Fahndungsausschreibens seinen Führerschein bei der Polizei abgeben musste. Denn dieser war ihm durch die Verwaltungsbehörde unanfechtbar entzogen worden.

Tageswohnungseinbrüche in Rotenburg

Rotenburg. Am Freitag Abend hatte die Polizei Rotenburg im Tatzeitraum zwischen 17:10 Uhr und 18:30 Uhr zwei Einbrüche im Stadtgebiet zu verzeichnen, bei denen Schmuck und Bargeld entwendet worden ist. In beiden Fällen gelangte der unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür bzw. Hauseingangstür in das jeweilige Einfamilienhaus und durchsuchte im Anschluss die Räumlichkeiten nach dem Diebesgut.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rotenburg (Wümme) unter 04261-9470 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch in Wilstedt

Wilstedt. Bei einem Wohnungseinbruch im Heideweg in Wilstedt hat ein unbekannter Täter im Tatzeitraum zwischen Mittwoch Nachmittag und Freitag Abend Bargeld und Schmuck erbeutet. Der Täter hebelte zuvor eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und gelangte dadurch in das Einfamilienhaus.

Auch hier bittet die Polizei Zeugen, die im Tatzeitraum vedächtige Personen oder Fahrzeuge in Wilstedt gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 mit der Polizei in Rotenburg (Wümme) in Verbindung zu setzen.

