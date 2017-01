POL-ROW: ++ Wenig Unfälle mit Verletzten auf den verschneiten Straßen ++ Rote Kennzeichen missbräuchlich benutzt ++ Ortstafel geklaut ++ Einbruch in Bungalow ++

Rotenburg (ots) - Wenig Unfälle mit Verletzten auf den verschneiten Straßen

LK Rotenburg. Nach dem angekündigten Schnellfall haben sich die Autofahrer im Landkreis offenbar gut auf den erneuten Wintereinbruch eingestellt. Im Altkreis kam es auf den verschneiten Straßen zu keinem einzigen Verkehrsunfall. Etwas anders sah es im Zevener Bereich aus. Dort verzeichnen die Ordnungshüter bislang fünf Glätteunfälle. Bei drei Karambolagen blieb es beim Blechschaden. Zweimal wurden jedoch Menschen verletzt. In einem Fall wollte eine Autofahrerin aus Polen gegen 4.30 Uhr auf der Bundesstraße 71 zwischen Brüttendorf und Wehldorf trotz Überholverbot an einem vorausfahrenden Auto vorbeifahren. Das war keine gut Idee. Die Frau verlor die Kontrolle über ihren Wagen und rutschte in den Seitenraum. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einem ähnlichen Unfall kam es gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 142 zwischen Sittensen und Groß Meckelsen. Dort überholte ein 32-jähriger Autofahrer mit seinem Mitsubishi Colt, obwohl die Witterung es eigentlich nicht zuließ. Der Kleinwagen brach hinten aus und kolliderte seitlich mit dem überholten Fahrzeug. Dabei erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen. Die Bremervörder Polizei meldete zwei Glätteunfälle: Das größte Pech am "Freitag, den 13." hatte vermutlich ein 31-jähriger Autofahrer aus Gnarrenburg. An seinem Geburtstag war der Mann mit seinem Opel Astra gegen 6.30 Uhr auf der Landesstraße 122 zwischen Karlshöfen und Glinstedt unterwegs. Auf der schneeglatten Fahrbahn kam er ins Schleudern und schlitterte in den Seitenraum. Dort prallte der Wagen gegen einen Baum und überschlug sich. Trotzdem wurde das Geburtstagskind nur leicht verletzt. An seinem Wagen entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Mit Eintritt der Helligkeit und dem Anstieg der Temperaturen entspannte sich die Lage auch im Nordkreis. Trotzdem empfielt die Polizei für die nächsten Tage, die Geschwindigkeit den Wintterungsverhältnissen anzupassen. "Es bleibt vor allem nachts gefährlich rutschig", so Polizeisprecher Heiner van der Werp.

Rote Kennzeichen missbräuchlich benutzt

Bremervörde. Mit roten Kennzeichen an seinem Auto ist ein 51-jähriger Bremervörder am Donnerstagmittag in der Straße Neues Feld in eine Verkehrskontrolle geraten. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen, wenn es sich um eine Probe-, Prüfungs- oder Überführungsfahrt handelt. Das war in diesem Fall allerdings nicht so. Der Mann transportierte einen Schrank zu seiner Wohnung. Weil er damit diese Kennzeichen zu einem anderen, als den einzig erlaubten Zwcken nutzte, drohen ihm jetzt zulassungs-, steuer- und versicherungsrechtliche Probleme.

Ortstafel geklaut

Lauenbrück. In den vergangenen Tagen ist das Lauenbrücker Ortsschild am Gemeindeverbindungsweg zwischen Lauenbrück und Benkeloh kurz hinter der Bahnüberführung von unbekannten Tätern gestohlen worden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Fintel unter Telefon 04265/1700.

Einbruch in Bungalow

Reeßum. Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag in einen Bungalow an der Sesamstraße eingestiegen. Sie stachen in den Kittfals der Terrassentür und verschafften sich damit den Zugang in das Schlafzimmer. Wie üblich durchsuchten die Eindringlinge das Haus und fanden dabei Bargeld.

