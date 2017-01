POL-ROW: ++ Junger Autofahrer in der Probezeit unter Alkoholeinfluss ++ Unfall bei Hagelschauer ++ Unfallflucht auf Sparkassenparkplatz ++ Tageswohnungseinbruch im Ulmenweg ++

Rotenburg (ots) - Junger Autofahrer in der Probezeit unter Alkoholeinfluss

Bremervörde. Leichtsinnig ist ein junger Autofahrer aus Bremervörde am Mittwochabend mit dem absoluten Alkoholverbot für Fahranfänger in der Probezeit umgegangen. Der junge Mann geriet gegen 23.30 Uhr in der Joseph-Salomon-Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Routinemäßig fragten ihn die Beamten , ob er vor Fahrtantritt Alkohol oder Drogen konsumiert hatte. Das verneinte der 20-Jährige zunächst. Die Polizisten rochen aber Alkohol in seinem Atem und ließen ihn in ein Testgerät pusten. Das zeigte einen Wert von knapp 0,3 Promille an. "Auch das ist für Fahranfänger in der Probeit zu viel", erklärt Polizeisprecher Heiner van der Werp. "Junge Fahrer dürfen keinen Tropfen Alkohol trinken". Dem jungen Mann droht ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und die Verlängerung seiner Probezeit.

Unfall bei Hagelschauer

Reeßum/A1. Am späten Mittwochabend ist es auf der winterglatten Fahrbahn der Hansalinie in Höhe Reeßum zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Menschen gekommen. Ein 32-jähriger Kraftfahrer aus Polen war gegen 23.30 Uhr mit seinem Opel Movano in Richtung Bremen unterwegs, als er während eines Hagelschauers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, krachte in die Seitenschutzplank und schleuderte von dort zurück auf die Autobahn. Dort stieß er mit dem Sattelzug eines 41-jährigen Polen zusammen. Im Opel zogen sich der Fahrer und dessen 28-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen zu.

Unfallzeugen gesucht

Rotenburg. Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr wurde in der Zufahrt zum Edeka-Parkplatz an der Verdener Straße eine 27-jährige Bewohnerin der Rotenburger Werke von einem unbekannten Auto angefahren worden. Die Fußgängerin verletzte sich leicht an ihrem Bein. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Telefon 04261/9470 zu melden.

Unfallflucht auf Sparkassenparkplatz

Sittensen. Nach einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Straße Wichernshoff suchen die Ermittler der Polizeistation Sittensen nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr hatte ein 76-jähriger Mann aus Sittensen seinen hellblauen Ford S-Max dort geparkt. In diesem Zeitraum dürfte ein bislang noch unbekannter Autofahrer beim Ausparken aus einer Parkbox gegen den Wagen des Senioren gestoßen sein. Dabei ist am hinteren rechten Kotflügel ein ärgerlicher Schaden entstanden. Unfallzeugen melden sich bitte unter Telefon 04282/594140.

Einbruch in Kindergarten misslingt

Wilstedt. In der Nacht zum Mittwoch haben unbekannte Täter versucht in den Kindergarten "Lüttje Arche" an der Schulstraße einzubrechen. Sie wollten das Küchenfenster aufhebeln. Warum sie ihr Vorhaben abbrachen, ist noch unklar. Möglicherweise sind sie bei der Tat gestört worden. Ohne Beute machten sich die Unbekannten aus dem Staub.

Tageswohnungseinbruch im Ulmenweg

Zeven. Bei einem Tageswohnungseinbruch in ein Wohnhaus am Ulmenweg haben unbekannte Täter am Mittwochnachmittag Schmuck gestohlen. Zwischen 17 Uhr und 20 Uhr, vermutlich in der Dämmerung, hebelten die Unbekannten das Fenster zum Wohnzimmer auf der sichtgeschützten Rückseite des Hauses auf und drangen in die Wohnung ein. Sie durchstöberten alle Räume nach Wertgegenständen und fanden dabei den Schmuck. Mit der Beute, die die Täter in einem Kopfkissenbezug verstauten, verschwanden sie unerkannt.

Zigarette im Mülleimer löst Brandeinsatz aus

Zeven. Am Mittwochmorgen hat es im Martin-Luther-Krankenhaus an der Dr.-Otto-Straße gebrannt. Der Grund dafür war eine Zigarette, die ein Patient im Bett liegend geraucht hat. Sie viel dem Mann aus der Hand auf das Bettzeug. Der Patient schnippte sie in den Mülleimer, der daraufin Feuer fing. Das Krankenhauspersonal war schnell zur Stelle und löschte das kleine Feuer. Trotzdem rückte die Zevener Feuerwehr aus. Für deren Einsatzkräfte gab es nicht mehr viel zu tun. Menschen kamen nicht zu Schaden.

Zimmerbrand in Hesedorf

Bremervörde/Hesedorf. Am Mittwochnachmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in der Straße Am Kamp ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einem alten Herd in einem Abstellraum eine Plastikschale angeschmort worden war. Die Bewohner hatten das Feuer bemerkt, konnte es aus eigener Kraft jedoch nicht löschen. Das übernahmen rund dreißig Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Hesedorf und Bremervörde. Sie hatten die Gefahr rasch im Griff. Körperlich ist niemand zu Schaden gekommen. Wie hoch der Schaden ist, wissen die Ermittler der Bremervörder Polizei noch nicht. Sie müssen jetzt klären, warum der Herd im Abstellraum eingeschaltet worden ist.

Radfahrer verlässt unerlaubt die Unfallstelle

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr im Einmündungsbereich der Verdenerstraße/Am Föhrenhof ereignet hat, sucht die Polizei einen jungen Fahrradfahrer. Er war auf dem linken Radweg an der Verdener Straße stadteinwärts unterwegs und kreuzte den Weg einer 38-jährigen Autofahrerin aus Rotenburg. Die Frau wollte mit ihrem VW Golf von der Straße am Föhrenhof auf die Verdener Straße abbiegen. Der Radfahrer kollidierte mit dem Auto, habe dann aber seinen Weg fortgesetzt. Am Golf ist ein kleiner Schaden entstanden. Die Polizei bittet den jungen Mann oder anderen Unfallzeugen sich unter Telefon 04261/9470 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell