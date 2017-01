POL-ROW: ++ Öffentlichkeitsarbeit im Fall des versuchten Tötungsdeliktes in Visselhövede ++

Rotenburg (ots) - Öffentlichkeitsarbeit im Fall des versuchten Tötungsdeliktes in Visselhövede

Rotenburg. Absprachgemäß wird die weitere Öffentlichkeitsarbeit im Fall des am Montag in Vissehövede angeschossenen 46-jährigen Mannes durch die in die Ermittlungen einbezogene Staatsanwaltschaft Verden/Aller übernommen.

Ansprechpartner ist ab sofort: Erster Staatsanwalt Lutz Gaebel (Tel. 04231/18-436)

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell