POL-ROW: Polizei sucht geschädigten Fahrzeugbesitzer

Rotenburg (ots) - Polizei sucht geschädigten Fahrzeugbesitzer

Scheeßel. Am vergangenen Mittwoch, den 04.01.17, ereignete sich auf dem Parkplatz des EDEKA-Verbrauchermarkt am Vahlder Weg ein Verkehrsunfall. Gegen 19.50 Uhr hatte eine 53-jährige Scheeßelerin mit ihrem PKW Opel auf dem Parkplatz ausgeparkt. Erst zu Hause bemerkte sie einen leichten Lackschaden an ihrem PKW, den sie beim Ausparkvorgang verursacht hatte, indem sie gegen ein abgestelltes Fahrzeug gefahren war. Als sie sich umgehend wieder zum Parkplatz begab, stand dort aber kein beschädigtes Fahrzeug mehr. Die Polizei bittet nun darum, dass sich Zeugen des Vorfalls und auch der geschädigte Fahrzeugbesitzer melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 04263/98595-0 an die Polizeistation Scheeßel erbeten.

