POL-ROW: ++ 46-jähriger Mann auf offener Straße angeschossen ++

Rotenburg (ots) - 46-jähriger Mann auf offener Straße angeschossen

Visselhövede. Am Montagvormittag kurz nach 11 Uhr ist ein 46-jähriger Mann in der Großen Straße durch einen unbekannten Täter angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen sei der Mann in Höhe der Kastanienschule auf offener Straße attackiert worden. Zeugen hätten beobachtet, dass sich ihm ein Motorrad, das mit zwei Personen besetzt war, genähert hätte. Einer der beiden habe mehrere Schüsse auf den 46-Jährigen abgegeben. Anschließend flüchtete die Motorradbesatzung auf der Landesstraße 171 in Richtung Neuenkirchen. Das lebensgefährlich verletzte Opfer wurde in das Rotenburger Diakonieklinikum eingeliefert. Die Rotenburger Polizei fahndet derzeit nach den flüchtigen Tätern. Bekannt ist, dass sie auffällig rote Oberbekleidung getragen haben und mit einem Motorrad mit Hannoveraner Kennzeichen unterwegs waren. Zum Opfer und seinem gesundheitlichen Zustand und zum Motiv der Tat kann derzeit nichts gesagt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell