POL-ROW: ++ Einbruch in die Gemeindeverwaltung ++ Silvesterraktete in Fintauschule gezündet ++ Böller in Briefkästen ++ Auffahrunfall am Camus-Unterstedt ++ Zwei Verletzte nach Wildwechsel ++

Rotenburg (ots) - Einbruch in die Gemeindeverwaltung

Gnarrenburg. In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in die Gnarrenburger Gemeindeverwaltung in der Bahnhofstraße eingedrungen. Sie hatten das Fenster zum Büro des Baumamts aufgehebelt und von dort versucht in das benachbarte Kassenzimmer zu gelangen. Dabei löste der Alarm in dem gesicherten Behördengebäude aus. Als die Polizei am Tatort eintraf, waren die Einbrecher verschwunden. Die Beamten entdeckten, dass die Unbekannten auch das Fenster zum Kassenraum eingeschlagen und einen Bewegungsmelder manipuliert hatten. Beute haben sie nach ersten Erkenntnissen nicht gemacht. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf über eintausend Euro.

Silvesterraktete in Fintauschule gezündet

Lauenbrück. Durch das Oberlicht zum Flur haben Unbekannte am Mittwochabend einen Knallkörper in die Fintauschule an der Habichtallee geworfen. Die Silvesterrakete zündete kurz nach 21 Uhr, richtete aber keinen Schaden an. Trotzdem bittet die Polizei Fintel unter Telefon 04265/1700 um sachdienliche Hinweise.

Böller in Briefkästen

Kalbe/Tiste. Im Nachklapp zu den Silvesterfeierlichkeiten hat die Deutsche Post AG in zwei Fällen Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. An der Dorfstraße in Kalbe und der Hauptstraße in Tiste warfen unbekannte Täter Knallkörper in die öffentlichen Postkästen. Ob die Briefsendungen dadurch vernichtet wurden, steht noch nicht fest. Die Sittensener Polizei geht von einem Schaden von rund eintausend Euro aus und bittet unter 04282/594140 um sachdienliche Hinweise.

Auffahrunfall am Camus-Unterstedt

Rotenburg. Am Mittwochvormittag ist es auf der Bundesstraße 215 in Höhe der ehemaligen Lungenklinik zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Frau gekommen. Eine 33-jährige Autofahrerin aus Osterholz-Scharmbeck hatte kurz nach 10 Uhr mit ihrem Opel Meriva auf das Gelände des Campus-Unterstedt abbiegen wollen. Dazu musste sie ihr Fahrzeug wegen des Gegenverkehrs stoppen. Hinter der Frau hielt ein 50-jähriger Autofahrer aus Nordenham mit seinem BMW. Ein 39-jähriger Tscheche erkannte diese Situation zu spät, fuhr auf den BMW auf und schob ihn gegen den Opel. Im BMW erlitt die 44-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen.

Zwei Verletzte nach Wildwechsel

Rotenburg. Mit plötzlichem Wildwechsel hat ein 19-jähriger Fahranfänger aus Rotenburg am späten Donnerstagabend in der Verlängerung des Grafeler Damms vermutlich nicht gerechnet. Gegen Mitternacht überquerte ein Reh die schmale Fahrbahn. Der junge Mann versuchte mit seinem BMW dem Tier auszuweichen und kam dabei von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum prallte der Wagen gegen einen Straßenbaum. Der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell