POL-ROW: ++ Styropor auf der Autobahn sorgt für Unfall ++

Rotenburg (ots) - Styropor auf der Autobahn sorgt für Unfall

Sittensen/A1. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.40 Uhr auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Bokel und Stuckenborstel in Richtung Bremen ereignet hat, bittet die Autopbahnpolizei Sittensen einen noch unbekannten Fahrzeugführer sich zu melden. In der Dunkelheit dürfte er mehrere Platten Styropor vermutlich aus seinem Sprinter verloren haben. Eine 29-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Harburg fuhr mit ihrem VW Golf über die Hindernisse und beschädigte sich dabei ihr Fahrzeug. Auch mögliche Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 04282/594140 zu melden.

