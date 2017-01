POL-ROW: ++ Berufspraktikanten bei der Rotenburger Polizei: Junge Gesichter blicken in eine spannende Zukunft ++

1 weiterer Medieninhalt

Herzlich Willkommen - neue Praktikanten bei der Rotenburger Polizei Bild-Infos Download

Rotenburg (ots) - Berufspraktikanten bei der Rotenburger Polizei: Junge Gesichter blicken in eine spannende Zukunft

## Foto in der digitalen Pressemappe ##

Rotenburg. Für drei Monate werden sieben junge Menschen im Alter von 22 bis 24 Jahren als angehende Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare Erfahrungen im Einsatzgeschäft der Ordnungshüter der Polizeiinspektion Rotenburg machen dürfen. Inspektionsleiter Burkhard Klein begrüßte am Mittwochmorgen die jungen Praktikantinnen und Praktikanten und wünschte ihnen eine erfolgreiche Ausbildungszeit auf seiner Dienststelle. "Es ist zwar lange her, aber ich kann mich noch gut an meinen Berufsstart erinnern und weiß, dass es in den kommenden Wochen für Sie nicht immer leicht sein wird. Hier stehen Ihnen aber alle Kolleginnen und Kollegen mit Rat und Tat zur Seite", ermutigte der Rotenburger Polizeidirektor seine Schützlinge. Vier der sieben Auszubildenden bleiben im Einsatz- und Streifendienst in Rotenburg. Zwei junge Polizisten versehen ihren Dienst in Bremervörde. Eine Kollegin kommt zum Polizeikommissariat nach Zeven. Unter der Aufsicht von Anleitern können alle die an der Polizeiakademie erworbenen theoretischen Fachkenntnisse in der Praxis erproben. Bis die jungen Leute allerdings ihren Dienst als "fertige Kommissarinnen und Kommissare" antreten werden, liegt noch die verbleibende Studienzeit und eine anspruchsvolle Abschlussprüfung vor ihnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell