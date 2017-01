POL-ROW: ++ Paketfahrer legte gefälschte Papiere vor ++ Diebe stehlen Hinweisschild zur katholischen Kirche ++ Einbruchsversuch im Heimathaus ++ Einbrecher bleiben ohne Beute ++

Rotenburg (ots) - Paketfahrer legte gefälschte Papiere vor

Sittensen/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 155 nahe der Anschlussstelle Posthausen einen polnischen Transporter gestoppt. Der 24-jährige Paketfahrer legte den Beamten eine rumänische ID-Card und einen rumänischen Kartenführerschein vor. Nach Durchsicht der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei beiden Dokumenten um Totalfälschungen handelte. Sie konfrontierten den Mann mit diesem Vorwurf. Er behauptete aber unbeeindruckt, dass die Papiere echt seien. Nach einem Personenfeststellungsverfahren und der anschließenden Vernehmung gab der Mann schließlich zu, dass er kein Rumäne, sondern moldawischer Staatsbürger sei. Er habe sich die Papiere besorgt, um sich im Bundesgebiet aufhalten und einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Die gefälschten Dokumente legte er auch zur Anmeldung seines Wohnsitzes im Landkreis Osterholz-Scharmbeck vor. Als schließlich der originale moldawische Reisepass vorlag, wurde der Mann unter der Auflage entlassen, sich unverzüglich bei der zuständigen Ausländerbehörde zu melden. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt - es folgt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren. Die Pakete aus dem Transporter werden ihre Empfänger wohl später als geplant erreichen, da der Moldawier aktuell nicht mehr arbeiten und auch keine Kraftfahrzeuge mehr führen darf.

Diebe stehlen Hinweisschild zur katholischen Kirche

Rotenburg. Auf ein Hinweisschild der katholischen Corpus Christi Kirche hatten es in den vergangenen Tagen in der Glockengießer Straße unbekannte Täter abgesehen. Unbemerkt montierten sie die Tafel auf der Verkehrsinsel an der Einmündung zum Mittelweg ab. Bereits im November war eine ähnliche Tafel gestohlen worden. Deshalb wurde das Nachfolgeschild fest angeschraubt und auch verplombt. Das reichte offensichtlich nicht aus, denn die Diebe waren erneut erfolgreich.

Einbruchsversuch im Heimathaus

Rotenburg. In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter versucht in das Rotenburger Heimathaus an der Burgstraße einzudringen. Sie brachen den Türknauf zum Trauraum ab, schafften es aber nicht in das Gebäude zu gelangen. Unerkannt machten sich sich auf und davon.

Einbrecher bleiben ohne Beute

Rotenburg. Durch ein aufgehebeltes Schlafzimmerfenster sind unbekannte Einbrecher in den vergangenen Tagen in ein Wohnhaus in der Feldstraße eingedrungen. In der Wohnung brachen die Unbekannten die verschlossene Schlafzimmertür auf und machten sich dann auf die Suche nach Wertgegenständen. Gefunden haben die Eindringlinge nichts. Sie verschwanden ohne Beute.

Dieseldiebstahl am Elsdorfer Bahnhof

Elsdorf. In den vergangenen Tagen haben unbekannte Dieseldiebe am Elsdorfer Bahnhof Beute gemacht. Auf dem Schotterplatz hebelten sie die Abdeckungsplatte eines Radladers auf und machten sich dann an dem verschlossenen Tankdeckel zu schaffen. Es gelang ihnen den Tank zu öffnen. Daraus zapften sie mehrere hundert Liter Kraftstoff ab. Zu allem Überfluss zerstörten die Fremden bei der Tat den Rückspiegel und die Rückfahrkamera der Arbeitsmaschine. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Belgische Fahrerlaubnis reichte nicht aus

Elsdorf/A1. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen hat am Dienstagnachmittag auf der Hansalinie bei Hatzte die Fahrt eines 32-jährigen Autofahrers aus Belgien gestoppt. Der gebürtige Serbe hatte bei der Kontrolle auf dem Autobahnparkplatz lediglich eine vorläufige belgische Fahrerlaubnis bei sich. Da dieses Dokument auf den deutschen Straßen nicht gültig ist, besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Für den 32-Jährigen war damit die Fahrt zu Ende. Er musste zur Sicherung des nun folgenden Strafverfahrens eine Kaution hinterlegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell