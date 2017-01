POL-ROW: ++ Vorfahrt missachtet - zwei Menschen verletzt ++ Finder gibt Portemonnaie nicht zurück ++ Auto am Erotikmarkt aufgebrochen ++ Unbekannte zerschneiden Weidezaunbänder ++

Rotenburg (ots) - Vorfahrt missachtet - zwei Menschen verletzt

Zeven/Breauel. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Bundesstraße 71 und der Kreisstraße 134 sind am Montagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Kurz nach 15 Uhr hatte ein 39-jähriger Autofahrer aus Gyhum mit seinem Audi von der K 134 nach links auf die B 71 abbiegen wollen. Vermutlich übersah er dabei den Opel Meriva eines 71-jährigen Zeveners. Der Senior war in Richtung Bremervörde unterwegs. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

Finder gibt Portemonnaie nicht zurück

Rotenburg. Eine scheinbar günstige Gelegenheit hat ein unbekannter Kunde am Montagabend in einem Fast-Food-Restaurant in der Verdener Straße genutzt. Eine 54-jährige Frau aus Lauenbrück vergaß nach dem Besuch des Imbiß gegen 18.30 Uhr ihre schwarze Ledergeldbörse. Darin befanden sich rund zweihundert Euro Bargeld und einige Bankkarten. Als die Dame das Missgeschick bemerkte, ging sie ins Geschäft zurück. Das Portemonnaie war jedoch schon weg. Die Polizei geht davon aus, dass sie ein Unbekannter eingesteckt hat. Die Beamten ermitteln jetzt wegen einer Fundunterschlagung.

Auto am Erotikmarkt aufgebrochen

Gyhum. Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag auf dem Parkplatz eines Erotikmarktes an der Straße An der Autobahn ein Auto aufgebrochen und daraus eine Tasche gestohlen. Zwischen 16 Uhr und 17 Uhr schlugen sie die hintere rechte Scheibe ein und nahmen einen blau-grauen Rucksack der Marke Eastpack heraus. Darin befand sich ein Smartphone von Huawei. Mit ihrer Beute entkamen die Täter unerkannt.

Unbekannte zerschneiden Weidezaunbänder

Rotenburg. In der Nacht zu Neujahr haben unbekannte Täter auf einer Pferdeweide eines Gehöfts an der Visselhöveder Straße gefährlichen Schaden angerichtet. An vier Stellen zerschnitten sie die Elektroweidezaunbänder der Pferdekoppel. Tiere sind zum Glück nicht ausgebrochen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell