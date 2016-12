POL-ROW: Wohnungseinbruch am Vormittag

Rotenburg (ots) - Wohnungseinbruch am Vormittag

Kirchwalsede. Unbekannte Täter verübten am Donnerstagvormittag, zwischen 10.45 Uhr und 13.45 Uhr, einen Wohnungseinbruch in der Süderwalseder Straße. Die Einbrecher brachen zunächst ein rückwärtiges Fenster zu dem Wohnhaus auf. Im Gebäude durchsuchten die Täter sämtliche Räume und beschädigten hierbei auch einige Innentüren. Anschließend verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die am Donnerstag um die Mittagszeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kirchwalsede bemerkt haben, sich zu melden. Hinweise werden an die Polizei in Rotenburg unter der Rufnummer 04261/9470 erbeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell