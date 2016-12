POL-ROW: Ermittlungsergebnis zum Wohnhausbrand in Vahlde++Bargeld aus Lieferfahrzeug gestohlen

Rotenburg (ots) - Bargeld aus Lieferfahrzeug gestohlen

Zeven. Am Donnerstagmorgen, um 07.45 Uhr, kam es im Bereich des Vitus-Platz zu einem Autoaufbruch. Unbekannte Täter hatten zunächst die Seitenscheibe auf der Fahrerseite eines abgestellten Lieferfahrzeugs eingeschlagen. Durch die zerstörte Scheiben konnten die Täter hindurchgreifen und so die Tür entriegeln. Von der Sitzbank des Fahrzeugs entwendeten sie dann zwei dort abgelegte Beutel mit Bargeld. Der Lieferwagen war nur wenige Minuten vor dem Eingang des dortigen Verbrauchermarkts abgestellt. Deshalb kann die Tatzeit auch auf den kurzen Zeitraum zwischen 07.45 Uhr und 07.50 Uhr eingegrenzt werden. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die zur angegebenen Zeit verdächtige Beobachtungen vor dem Eingangsbereich des Supermarktes gemacht haben. Hinweise werden an das Kommissariat in Zeven unter der Rufnummer 04281/93060 erbeten.

Ermittlungsergebnis zum Wohnhausbrand in Vahlde

Vahlde. Nachdem Brandermittler der Rotenburger Polizei den Brandort eines Einfamilienhauses in Vahlde untersucht haben, können die Beamten eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung ausschließen. Die Ermittlungen ergaben, dass der Wohnhausbrand vom Mittwochabend im Bereich des Schornsteins ausgebrochen war. Ob hierbei Funkenflug oder eine Überhitzung ursächlich waren, läßt sich nicht mehr genau bestimmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell