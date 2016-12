POL-ROW: Einbruch in Einfamilienhaus

Rotenburg (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus

Breddorf. In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmittag, brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Ostersoder Straße ein. Die Einbrecher hatten zunächst Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung auf dem Grundstück manipuliert und anschließend ein rückwärtiges Fenster aufgebrochen. Nachdem sie so in das Haus gelangt waren, durchsuchten sie die Räumlichkeiten. Wer im o.g. Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Breddorf beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Zeven unter der Rufnummer 04281/93060 in Verbindung zu setzen.

